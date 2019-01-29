"Пел" гимн - стадион плакал. В Сети шутят про Ракицкого и его переход в Зенит
Защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий перешел из донецкого Шахтера в санкт-петербургский Зенит.
Такое решение футболист принял из-за взаимоотношений с наставником донецкой команды Паулу Фонсекой и негативном отношении болельщиков к себе.
Футболисту вспомнили моменты, когда он отказывался петь гимн Украины и держался за печень.
Многие надеются, что теперь Ракицкого не будут вызывать в сборную Украины.Подарок на прощание Ракицкому передали и ультрас Шахтера.
Под постом блогера Антона Ходзы образовался целый тред про Ракицкого-патриота.
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