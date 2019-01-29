"Пел" гимн - стадион плакал. В Сети шутят про Ракицкого и его переход в Зенит Сегодня, 16:53 6997 Цей матеріал також доступний українською скрин из видео скрин из видео

Пользователи соцсетей шутят про "патриотизм" Ракицкого и его перспективы в сборной.

Защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий перешел из донецкого Шахтера в санкт-петербургский Зенит.

Такое решение футболист принял из-за взаимоотношений с наставником донецкой команды Паулу Фонсекой и негативном отношении болельщиков к себе.

Ракицький покинув Шахтар по закону Савченко — Сихівський (@syhivskiy) 28 января 2019 г.

Футболисту вспомнили моменты, когда он отказывался петь гимн Украины и держался за печень.

Sport Arena: Ракицький відправився в Доху для підписання контракту з "Зенітом" pic.twitter.com/P7tncr81tt — Брутальний Футбол ⚽️ (@brutfoot) 27 января 2019 г.

Многие надеются, что теперь Ракицкого не будут вызывать в сборную Украины.

Подарок на прощание Ракицкому передали и ультрас Шахтера.

Под постом блогера Антона Ходзы образовался целый тред про Ракицкого-патриота.

Фото: скрин из Facebook

Фото: скрин из Facebook

Фото: скрин из Facebook

Фото: скрин из Facebook

Фото: скрин из Facebook

Фото: скрин из Facebook

Фото: скрин из Facebook

Фото: скрин из Facebook

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