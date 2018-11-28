28 ноября 2018, среда

Педиатры съели по детальке Lego, чтобы родители не волновались

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"Мы уже поискали, вам - не нужно", - заявили врачи

Кажется у нас появился кандидат в лауреаты Шнобелевской премии по медицине.

Шестеро врачей-педиатров из Великобритании и Австралии провели эксперимент на себе, чтобы успокоить родителей, которые начинают паниковать, когда их дети проглатывают конструктор. Они проглотили по детальке от Lego, чтобы доказать, что они безопасны.

Результаты эксперимента опубликовал журнал Wiley Online Library. В среднем организм освобождался от Lego за 1,71 суток. Она проходила беспрепятственно и не повлияла на пищеварительные процессы.

"Мы уже поискали, вам - не нужно", - заявили врачи. Также они отметили, что если ребенок все же чувствует боль в животе, то нужно обязательно обратиться к доктору. 

Не повторяйте это дома

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