«Наелся и спит». Подборка мемов о псе Патроне, который получил награду от Зеленского, полаял на Трюдо и заснул на брифинге
Патрончик работает над визуализацией желаний (Фото:eugenekarnak/Twitter)
Пес Патрон, работающий в команде пиротехников из Черниговской области, 8 мая получил орден За преданную службу из рук президента Украины Владимира Зеленского. На вручении награды присутствовал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, на которого Патрон успел даже полаять, а после этого истощенный уснул на брифинге ГСЧС. Украинцы не могут прекратить любоваться четырехлапым, а НВ собрало актуальные шутки из Сети.
Видео по вручению награды опубликовали в соцсетях Верховной Рады и НВ.
Пытались и отгадать, что приснилось Патрону. Думаем, что-нибудь приятное.
Что-то очень приятное.
Адвокат Виктор Бенед опубликовал свой вариант сновидений собаки.
Все мы немного Патрон.
Сначала орден обнюхали, только потом забрали.
Песику даже посвятили стихотворение.
И желаем вам такого же уровня покоя, как у Патрона.
Хозяин Патрона Михаил Ильев также получил в присутствии премьер-министра Канады Джанстина Трюдо награду «За мужество III степени».
Отметим, что пес Патрон, помогающий ГСЧС разминировать Чернигов, стал звездой Сети. Двухлетний джек-рассел-терьер уже собирает фан-арты от украинцев, опубликованные на странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
ГСЧС рассказала о Патроне еще 15 марта. Тогда отметили, что малыш — душа и талисман черниговских пиротехников.
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