«Наелся и спит». Подборка мемов о псе Патроне, который получил награду от Зеленского, полаял на Трюдо и заснул на брифинге

9 мая, 16:10
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Патрончик работает над визуализацией желаний (Фото:eugenekarnak/Twitter)

Патрончик работает над визуализацией желаний (Фото:eugenekarnak/Twitter)

Пес Патрон, работающий в команде пиротехников из Черниговской области, 8 мая получил орден За преданную службу из рук президента Украины Владимира Зеленского. На вручении награды присутствовал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, на которого Патрон успел даже полаять, а после этого истощенный уснул на брифинге ГСЧС. Украинцы не могут прекратить любоваться четырехлапым, а НВ собрало актуальные шутки из Сети.

Видео по вручению награды опубликовали в соцсетях Верховной Рады и НВ.

https://www.facebook.com/watch/?v=331427919135322

Пытались и отгадать, что приснилось Патрону. Думаем, что-нибудь приятное.

Что-то очень приятное.

Видео дня
https://twitter.com/eugenekarnak/status/1523614265890213889

Адвокат Виктор Бенед опубликовал свой вариант сновидений собаки.

https://www.facebook.com/victor.bened.3/posts/3224015277878396

Все мы немного Патрон.

Сначала орден обнюхали, только потом забрали.

https://twitter.com/mvario1/status/1523625251464044545

Песику даже посвятили стихотворение.

https://twitter.com/yxo7/status/1523615913890648064

И желаем вам такого же уровня покоя, как у Патрона.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/124043443608307

Хозяин Патрона Михаил Ильев также получил в присутствии премьер-министра Канады Джанстина Трюдо награду «За мужество III степени».

Отметим, что пес Патрон, помогающий ГСЧС разминировать Чернигов, стал звездой Сети. Двухлетний джек-рассел-терьер уже собирает фан-арты от украинцев, опубликованные на странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

https://www.youtube.com/watch?v=6L06fArdZwY

ГСЧС рассказала о Патроне еще 15 марта. Тогда отметили, что малыш — душа и талисман черниговских пиротехников.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   ГСЧС Владимир Зеленский Джастин Трюдо Пес Патрон

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