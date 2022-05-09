«Наелся и спит». Подборка мемов о псе Патроне, который получил награду от Зеленского, полаял на Трюдо и заснул на брифинге 9 мая, 16:10 Цей матеріал також доступний українською Патрончик работает над визуализацией желаний (Фото:eugenekarnak/Twitter)

Пес Патрон, работающий в команде пиротехников из Черниговской области, 8 мая получил орден За преданную службу из рук президента Украины Владимира Зеленского. На вручении награды присутствовал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, на которого Патрон успел даже полаять, а после этого истощенный уснул на брифинге ГСЧС. Украинцы не могут прекратить любоваться четырехлапым, а НВ собрало актуальные шутки из Сети.

Видео по вручению награды опубликовали в соцсетях Верховной Рады и НВ.

Пытались и отгадать, что приснилось Патрону. Думаем, что-нибудь приятное.

Что-то очень приятное.

Видео дня

Адвокат Виктор Бенед опубликовал свой вариант сновидений собаки.

Все мы немного Патрон.

Сначала орден обнюхали, только потом забрали.

Песику даже посвятили стихотворение.

И желаем вам такого же уровня покоя, как у Патрона.

Хозяин Патрона Михаил Ильев также получил в присутствии премьер-министра Канады Джанстина Трюдо награду «За мужество III степени».

Отметим, что пес Патрон, помогающий ГСЧС разминировать Чернигов, стал звездой Сети. Двухлетний джек-рассел-терьер уже собирает фан-арты от украинцев, опубликованные на странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

ГСЧС рассказала о Патроне еще 15 марта. Тогда отметили, что малыш — душа и талисман черниговских пиротехников.



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