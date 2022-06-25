Патриарх Кирилл поскользнулся на мраморном полу и упал во время освящения храма — видео

25 июня, 14:14
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Момент падения патриарха РПЦ Кирилла (Фото:Скриншот)

Момент падения патриарха РПЦ Кирилла (Фото:Скриншот)

Патриарх РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев) поскользнулся и упал во время богослужения в храме благоверных князя Петра и княгини Февронии в Новороссийске, РФ.

С российского телеканала Союз запись богослужения уже удалена, сообщает The Insider.

Российский протодиакон Андрей Кураев заявил, что из-за коронавирусных ограничений патриарх не разрешает прикасаться к себе, поэтому его не успели подхватить ни сотрудники охраны, ни служба протокола, ни стоящие рядом епископы.

Видео дня

«После окончания освящения храма при сходе с кафедры упал патриарх Кирилл, поскользнувшись на дорогом мраморном полу. Патриарх ушибся спиной о ребро кафедры. Литургия продолжилась. Виноваты короновирусные ограничения, из-за которых патриарх не разрешает прикасаться к себе и поддерживать на ступеньках», — отметил Кураев.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1540654840765943809?s=21&t=SbwUh23I2Zv1cpE2Jzj6aQ

После начала полномасштабной войны РФ против Украины глава Русской православной церкви патриарх Кирилл фактически поддержал агрессию России и благословил российских военных. В апреле Кирилл выступил с речью в храме вооруженных сил РФ, где расхваливал российских солдат и ставил под сомнение независимость Украины.

В ответ сотни священников УПЦ (МП) потребовали отдать Кирилла под церковный трибунал из-за его позиции по поводу войны в Украине. В апреле священнослужители собрали более 400 подписей под соответствующим призывом.

16 июня Великобритания ввела санкции против главы РПЦ патриарха Кирилла за активную поддержку войны России против Украины.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Россия РПЦ Патриарх Кирилл

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