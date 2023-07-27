Диктатора аж «перекосило». Глава РПЦ Кирилл забыл отчество Путина — видео 27 июля, 15:16 В ответ на конфуз Путин попытался выдавить из себя улыбку, однако вышло у него не очень (Фото:Скриншот видео Apocalypto321/Twitter)

Похоже, что российский диктатор Владимир Путин так долго прятался в «бункере» и не подпускал к себе даже самых близких соратников, не прошедших двухнедельный карантин, что они уже даже начали забывать его имя.

Так, глава РПЦ Владимир Гандяев, более известный как Кирилл, во время своего выступления на саммите РФ — Африка перепутал его отчество, назвав вдруг «Васильевичем».

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«Ваше превосходительство, глубокоуважаемый Владимир Васильевич…», — обратился московский поп к Путину.

При этом реакция главы Кремля на это оказалась весьма красноречивой.

Услышав свое «новое отчество», Путин недовольно поджал губы, пытаясь при этом выдавить из себя натужное подобие улыбки, что довольно много говорит о том, какой моральный урон может нанести подобный подобный конфуз столь закомплексованному индивиду.

Глава РПЦ Володимир Гандяєв, більш відомий як Кирило, під час свого виступу на саміті РФ — Африка переплутав по батькові російського диктатора, назвавши його Володимиром Васильовичем. pic.twitter.com/jhmcL0UPZz — NV (@tweetsNV) July 27, 2023