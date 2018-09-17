"Патлатый мужик с флагом" столкнулся лицом к лицу с ураганом. Снова - видео

Он повторил свою выходку 2017 года

Американец-мем Лейн Питтман, который в 2017 году вышел навстречу урагану Мэтью с флагом в руках под музыку металл-группы Slayer, сделал это снова.

В пятницу, 14 сентября, ураган Флоренс вышел на побережье Северной Каролины, что привело к выпадению огромного количества дождя и сильным порывам ветра. Однако Питтмана это не напугало и он решил повторить прошлогоднюю выходку.

"Ты слабый и маленький, Флоренс. Человек из Флориды здесь", - обратился к урагану Питтман.

Не повторяйте. Это опасно для жизни!

Его прошлогодний ролик под песню Raining Blood собрал миллионы просмотров. Он решил использовать свою популярность в соцсетях, чтобы собрать денег пострадавшим от урагана.