На рейсе авиакомпании Frontier Airlines , следовавшем из Нэшвилла в Денвер, женщина в нетрезвом состоянии угрожала взорвать самолет.

Об этом 26 сентября сообщило медиа The People. Сначала экипаж несколько раз просил женщину покинуть борт, однако она категорически отказывалась.

Позже пьяная пассажирка начала пугать, что якобы у нее есть бомба, которую она взорвет и никто уже не сможет улететь. После этого авиакомпания вызвала полицию.

Всех пассажиров временно высадили, пока правоохранители проверяли самолет, но взрывного устройства не нашли

Мятежницу задержали и принудительно сняли с рейса. Запланированный вылет в 7:30 задержался почти на три часа. Самолет покинул аэропорт в 10:21.