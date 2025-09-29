В США пьяная пассажирка угрожала взорвать самолет — ее сняли с рейса

29 сентября, 17:03
Поделиться:
Пьяная пассажирка угрожала взорвать самолет (Фото: Frontier Airlines/Facebook)

Пьяная пассажирка угрожала взорвать самолет (Фото: Frontier Airlines/Facebook)

На рейсе авиакомпании Frontier Airlines, следовавшем из Нэшвилла в Денвер, женщина в нетрезвом состоянии угрожала взорвать самолет.


Об этом 26 сентября сообщило медиа The People. Сначала экипаж несколько раз просил женщину покинуть борт, однако она категорически отказывалась.

Позже пьяная пассажирка начала пугать, что якобы у нее есть бомба, которую она взорвет и никто уже не сможет улететь. После этого авиакомпания вызвала полицию.

Реклама

Всех пассажиров временно высадили, пока правоохранители проверяли самолет, но взрывного устройства не нашли

Мятежницу задержали и принудительно сняли с рейса. Запланированный вылет в 7:30 задержался почти на три часа. Самолет покинул аэропорт в 10:21.

Читайте также:
Самолет около 20 минут кружил над аэропортом, потому что единственный диспетчер заснул и не осветил взлетно-посадочную полосу
Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   США Самолеты Авиарейсы Пьяный

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies