Настоящий цирк: россиянин пытался выйти из самолета прямо во время полета. Его жестоко избили — видео 5 апреля, 15:41 По словам очевидцев, признаков опьянения у россиянина не было (Фото:Скриншот видео Nemagadan)

В РФ один из пассажиров рейса Москва — Магадан попытался выйти из самолета авиакомпании Россия прямо во время полета.

Об этом рассказали в Telegram-канале Nemagadan.

Как сообщается, поднявшись со своего кресла, россиянин вдруг попытался открыть дверь аварийного выхода.

В свою очередь остальные пассажиры успели его остановить, после чего мужчину жестоко избили и связали.

Видео дня

При этом, судя по обнародованным видео, снятым на борту самолета, после того как неадекватного россиянина скрутили, устроенный им цирк не закончился.

«По словам очевидцев, у мужчины не было признаков опьянения. После приземления его передали сотрудникам полиции, дальше его ждет процедура медосвидетельствования», — говорится в сообщении.