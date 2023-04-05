Настоящий цирк: россиянин пытался выйти из самолета прямо во время полета. Его жестоко избили — видео
По словам очевидцев, признаков опьянения у россиянина не было (Фото:Скриншот видео Nemagadan)
В РФ один из пассажиров рейса Москва — Магадан попытался выйти из самолета авиакомпании Россия прямо во время полета.
Об этом рассказали в Telegram-канале Nemagadan.
Как сообщается, поднявшись со своего кресла, россиянин вдруг попытался открыть дверь аварийного выхода.
В свою очередь остальные пассажиры успели его остановить, после чего мужчину жестоко избили и связали.
При этом, судя по обнародованным видео, снятым на борту самолета, после того как неадекватного россиянина скрутили, устроенный им цирк не закончился.
«По словам очевидцев, у мужчины не было признаков опьянения. После приземления его передали сотрудникам полиции, дальше его ждет процедура медосвидетельствования», — говорится в сообщении.