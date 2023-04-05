Настоящий цирк: россиянин пытался выйти из самолета прямо во время полета. Его жестоко избили — видео

5 апреля, 15:41
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По словам очевидцев, признаков опьянения у россиянина не было (Фото:Скриншот видео Nemagadan)

По словам очевидцев, признаков опьянения у россиянина не было (Фото:Скриншот видео Nemagadan)

В РФ один из пассажиров рейса Москва — Магадан попытался выйти из самолета авиакомпании Россия прямо во время полета.

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Об этом рассказали в Telegram-канале Nemagadan.

Как сообщается, поднявшись со своего кресла, россиянин вдруг попытался открыть дверь аварийного выхода.

В свою очередь остальные пассажиры успели его остановить, после чего мужчину жестоко избили и связали.

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При этом, судя по обнародованным видео, снятым на борту самолета, после того как неадекватного россиянина скрутили, устроенный им цирк не закончился.

«По словам очевидцев, у мужчины не было признаков опьянения. После приземления его передали сотрудникам полиции, дальше его ждет процедура медосвидетельствования», — говорится в сообщении.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Москва Магадан Россияне Самолеты Российская авиация

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