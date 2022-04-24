«Битву яичками мы уже выиграли». Украинцы рассказывают как празднуют Пасху и делают о ней мемы

24 апреля, 13:11
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Сражение яичками мы уже выиграли (Фото:Algis Bučas)

Сражение яичками мы уже выиграли (Фото:Algis Bučas)

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Пасха в 2022 году особенная — о празднике на фоне войны, о силе духа украинцев и о единстве народа. Бабушки пекут куличи, молодежь готовит «коктейли», а страна продолжает верить в свои вооруженные силы. В Сети уже появились первые приветствия, шутки и даже мемы. НВ сделало подборку.

Полетели первые поздравления.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/118138444198807

Общественный деятель и член ВСУ Сергей Стерненко поздравил подписчиков.

https://twitter.com/sternenko/status/1518124616941817857

Война войной, но Пасха по расписанию.

Блогер и политик Виталий Чепинога поделился своими наблюдениями по поводу праздника.

Видео дня
https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga/posts/5301187323259247

Адвокат Виктор Бенед пошутил о том, что в этом году куличи и яйца кому-то посвятит бывший глава Харьковской ОГА Михаил Добкин, который в начале апреля 2022 стал диаконом УПЦ МП.

https://www.facebook.com/victor.bened.3/posts/3212172739062650

Об этом писали и другие пользователи.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/117747090904609

Куличи в этом году будут актуальными. К примеру, украшенные марками Укрпочты, на которых пограничник Змеиного острова показывает направление российскому военному кораблю.

https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/3316937695191693

Писали и о том, что «бой яичками» украинцы уже выиграли.

https://www.facebook.com/marta.znak.1/posts/2326971047443394
https://www.facebook.com/Memagramm/posts/117846604227991

Шутили о пасхальных яйцах - "крашанках" от слова «краш» ( тот, в кого влюбляются), соединив это с фото молодого Валерия Залужного, главнокомандующего ВСУ.

Представили Пасхальную корзину в 2022 году с Джавелинами, Байрактарами и всем необходимым.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/117049004307751
@vlad_shevchenko

♬ оригінальний звук - Влад Шевченко

"Паска" – это новая "паляниця".

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/117881507557834

Ду ю спек? И кого именно?

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/117456407600344

Бабушек ничего не остановит.

@filo.body #рек #рекомендации #recommendations #fop #fyp ♬ original sound - elenasaoirse
@malchyn_27 Напевно всюди є такі 😭🥲 #пасха2022#пасха#паск ♬ оригінальний звук - Nikolas🎅🏻

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой и прочел молитву в Софийском соборе в Киеве.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Поздравления Праздники Реакция соцсетей Пасха Мемы Пасха 2022

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