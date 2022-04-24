«Битву яичками мы уже выиграли». Украинцы рассказывают как празднуют Пасху и делают о ней мемы 24 апреля, 13:11 Цей матеріал також доступний українською Сражение яичками мы уже выиграли (Фото:Algis Bučas)

Пасха в 2022 году особенная — о празднике на фоне войны, о силе духа украинцев и о единстве народа. Бабушки пекут куличи, молодежь готовит «коктейли», а страна продолжает верить в свои вооруженные силы. В Сети уже появились первые приветствия, шутки и даже мемы. НВ сделало подборку.

Полетели первые поздравления.

Общественный деятель и член ВСУ Сергей Стерненко поздравил подписчиков.

Война войной, но Пасха по расписанию.

Блогер и политик Виталий Чепинога поделился своими наблюдениями по поводу праздника.

Видео дня

Адвокат Виктор Бенед пошутил о том, что в этом году куличи и яйца кому-то посвятит бывший глава Харьковской ОГА Михаил Добкин, который в начале апреля 2022 стал диаконом УПЦ МП.

Об этом писали и другие пользователи.

Куличи в этом году будут актуальными. К примеру, украшенные марками Укрпочты, на которых пограничник Змеиного острова показывает направление российскому военному кораблю.

Писали и о том, что «бой яичками» украинцы уже выиграли.

Шутили о пасхальных яйцах - "крашанках" от слова «краш» ( тот, в кого влюбляются), соединив это с фото молодого Валерия Залужного, главнокомандующего ВСУ.

Представили Пасхальную корзину в 2022 году с Джавелинами, Байрактарами и всем необходимым.

"Паска" – это новая "паляниця".

Ду ю спек? И кого именно?

Бабушек ничего не остановит.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой и прочел молитву в Софийском соборе в Киеве.



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