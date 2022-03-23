Талантливый актер. Парень, игравший диджея на выступлении Путина в Лужниках, оказался сотрудником государственной охраны 23 марта, 14:57 Цей матеріал також доступний українською Эх, вот бы Оскара человеку (Фото:Киев Оперативный/Telegram)

18 марта президент РФ Владимир Путин устроил выступление перед живой аудиторией на годовщину аннексирования Крыма, где заметили актеров из прошлых выступлений. Но внимание к себе привлек «диджей», который оказался сотрудником государственной охраны России. Об этом сообщил Киев оперативный.

«Боится бункерный, ой, как боится», — комментирует автор поста.

До этого в соцсетях пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель раскритиковала такую огромную «популярность» концертов Путина, что девушки-слушательницы ходят туда в одинаковой одежде и с одинаковым макияжем.

Видео дня

«Или, может… это просто одно и то же видео, использованное и в 2021-м и в 2022-м? Кстати, колорадские ленты в форме буквы Z только у телеведущих. Среди аудитории таких лент нет», — написала Мендель.

Напомним, что 18 марта президент РБ Александр Лукашенко дал интервью японскому телеканалу TBS, где рассказал об отношении к войне России с Украиной. Серьезную тему растянули на шутки, а абсурдные слова главы Минска он теперь благодаря фотошопу рассказывает бабушкам во дворе, бездомным и Гитлеру. НВ собрало лучшие видео.

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