«А унитазы покажут?». Шутки и мемы о параде до 9 мая в Москве
Комментарии под трансляцией парада, как отдельный вид искусства (Фото:Коллаж из мемов Сети)
9 мая в Москве состоялся парад ко «Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне». На нем выступил российский диктатор Владимир Путин с речью. Украинцы обратили внимание на состояние президента РФ, представленную военную технику и шутили о мародерстве вражеского войска. НВ собрал лучшие мемы из Сети.
Блогер Антон Ходза пошутил о подростке, которого облачили в форму солдат из СССР.
Представили и мысли спичрайтера Путина, который должен был написать речь до 9 мая об успехах войск РФ.
Большинство ожидали увидеть унитазы, стиральные машины и прочее награбленное русскими солдатами из украинских домов.
Выглядело бы это примерно так:
Представили отличную, новую технику.
Пошутили и об отсутствии авиации на параде.
Сколько времени потратили, чтобы правильно прочесть?
Грустил дед.
Зато какие отличные комментарии были под трансляцией парада.
Модернизированное бинго.
Не только мемами! В Сети распространили несколько шутливых видео.
Напомним, ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских и западных чиновников писал, что Путин 9 мая может официально объявить войну Украине вместо так называемой «специальной военной операции», как в России называют полномасштабное вторжение в Украину.
Позже премьер-министр Денис Шмигаль также сказал, что, по данным спецслужб стран-партнеров, 9 мая Россия намерена официально объявить Украине войну.
Но Путин во время выступления лишь обвинил НАТО в нежелании «услышать Россию» и солгал о защите Донбасса от нацистов. Диктатор заявил, что перед началом войны России против Украины якобы шла «подготовка к очередной карательной операции на Донбассе», а также «до вторжения» на «исторические земли» и оккупированный страной-агрессором Крым.
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