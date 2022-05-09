«А унитазы покажут?». Шутки и мемы о параде до 9 мая в Москве 9 мая, 14:11 Цей матеріал також доступний українською Комментарии под трансляцией парада, как отдельный вид искусства (Фото:Коллаж из мемов Сети)

9 мая в Москве состоялся парад ко «Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне». На нем выступил российский диктатор Владимир Путин с речью. Украинцы обратили внимание на состояние президента РФ, представленную военную технику и шутили о мародерстве вражеского войска. НВ собрал лучшие мемы из Сети.

Блогер Антон Ходза пошутил о подростке, которого облачили в форму солдат из СССР.

Представили и мысли спичрайтера Путина, который должен был написать речь до 9 мая об успехах войск РФ.

Видео дня

Большинство ожидали увидеть унитазы, стиральные машины и прочее награбленное русскими солдатами из украинских домов.

Выглядело бы это примерно так:

Представили отличную, новую технику.

Пошутили и об отсутствии авиации на параде.

Сколько времени потратили, чтобы правильно прочесть?

Грустил дед.

Зато какие отличные комментарии были под трансляцией парада.

Модернизированное бинго.

Не только мемами! В Сети распространили несколько шутливых видео.

Напомним, ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских и западных чиновников писал, что Путин 9 мая может официально объявить войну Украине вместо так называемой «специальной военной операции», как в России называют полномасштабное вторжение в Украину.

Позже премьер-министр Денис Шмигаль также сказал, что, по данным спецслужб стран-партнеров, 9 мая Россия намерена официально объявить Украине войну.

Но Путин во время выступления лишь обвинил НАТО в нежелании «услышать Россию» и солгал о защите Донбасса от нацистов. Диктатор заявил, что перед началом войны России против Украины якобы шла «подготовка к очередной карательной операции на Донбассе», а также «до вторжения» на «исторические земли» и оккупированный страной-агрессором Крым.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.