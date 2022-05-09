«А унитазы покажут?». Шутки и мемы о параде до 9 мая в Москве

9 мая, 14:11
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Комментарии под трансляцией парада, как отдельный вид искусства (Фото:Коллаж из мемов Сети)

Комментарии под трансляцией парада, как отдельный вид искусства (Фото:Коллаж из мемов Сети)

9 мая в Москве состоялся парад ко «Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне». На нем выступил российский диктатор Владимир Путин с речью. Украинцы обратили внимание на состояние президента РФ, представленную военную технику и шутили о мародерстве вражеского войска. НВ собрал лучшие мемы из Сети.

Блогер Антон Ходза пошутил о подростке, которого облачили в форму солдат из СССР.

https://www.facebook.com/anton.ohaiogodzaimas/posts/10216133637373531

Представили и мысли спичрайтера Путина, который должен был написать речь до 9 мая об успехах войск РФ.

Видео дня
https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/3329081437310652
https://www.youtube.com/watch?v=hUr0SZ2Wg0w

Большинство ожидали увидеть унитазы, стиральные машины и прочее награбленное русскими солдатами из украинских домов.

https://www.facebook.com/babaandkit/posts/5440680312643402
https://www.youtube.com/watch?v=kgA2tZwU_zw

Выглядело бы это примерно так:

https://www.facebook.com/babaandkit/posts/5440559509322149

Представили отличную, новую технику.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/124217456924239

Пошутили и об отсутствии авиации на параде.

https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/6318257364870330

Сколько времени потратили, чтобы правильно прочесть?

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/123851096960875

Грустил дед.

Зато какие отличные комментарии были под трансляцией парада.

Модернизированное бинго.

Не только мемами! В Сети распространили несколько шутливых видео.

Напомним, ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских и западных чиновников писал, что Путин 9 мая может официально объявить войну Украине вместо так называемой «специальной военной операции», как в России называют полномасштабное вторжение в Украину.

https://www.youtube.com/watch?v=r9_EyrPeiPY

Позже премьер-министр Денис Шмигаль также сказал, что, по данным спецслужб стран-партнеров, 9 мая Россия намерена официально объявить Украине войну.

Но Путин во время выступления лишь обвинил НАТО в нежелании «услышать Россию» и солгал о защите Донбасса от нацистов. Диктатор заявил, что перед началом войны России против Украины якобы шла «подготовка к очередной карательной операции на Донбассе», а также «до вторжения» на «исторические земли» и оккупированный страной-агрессором Крым.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Владимир Путин Кремль Российская военная техника 9 мая Парад Победы

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