Руку засунул в бюстгальтер. В Новой Зеландии мужчину наказали за «чрезмерный интим» в самолете

Суд в Новой Зеландии приговорил 30-летнего Рубена Джереми Финна к домашнему аресту и общественным работам после того, как он и его партнерша устроили интимную сцену во время внутреннего авиарейса.

Об этом 6 октября сообщило медиа The People. Пара не реагировала на неоднократные просьбы экипажа прекратить публичные проявления страсти. По свидетельствам очевидцев, мужчина вел себя непристойно даже после предупреждений. Он засунул руку в бюстгальтер женщины, а когда к ним приблизился бортпроводник, пара делала вид, что спит.

Реклама

После приземления Финна и его 32-летнюю спутницу Бронте ЛеЛивр арестовали. Они признали вину в совершении непристойных действий в общественном месте.

Судья отметил, что инцидент вызвал «дискомфорт и смущение» среди пассажиров. Известно, что Финн имеет 21 предыдущую судимость и проблемы с наркотиками и азартными играми.

Теперь он будет отбывать шесть месяцев домашнего ареста (с комендантским часом с 20:00 до 05:00) и год под наблюдением службы пробации. Его партнерша предстанет перед судом в ноябре.