Пара из Калифорнии не смогла купить дом мечты и построила собственный во дворе родителей — видео

13 октября, 17:50
Поделиться:
Пара построила дом во дворе своих родителей (Фото: Villa/YouTube)

Пара построила дом во дворе своих родителей (Фото: Villa/YouTube)

Супруги из американского штата Калифорния из-за высоких цен на недвижимость не смогли приобрести дом в своем районе, поэтому они построили отдельное жилье прямо во дворе родителей.

Айслен и Али Бенджамин начали строить вспомогательный дом (ADU) стоимостью около $500 тысяч (примерно 21 млн грн), сообщает медиа Businness Insinder.

Новый дом площадью более 110 кв. м имеет три спальни, одну из которых обустроили под сауну и спортзал. Ежемесячные расходы составляют около $2 900, что даже дешевле аренды предыдущей квартиры.

Реклама

https://youtu.be/MNS9tyF_S9I?si=avLnZL9dg9xGik4W

Пара признается, что решение было удачным: они экономят средства, пользуются солнечными панелями родителей, а те помогают с домашними делами и уходом за собакой. К тому же отдельный вход и почтовый ящик обеспечивают приватность.

Недостатками они считают необходимость согласовывать изменения на участке с родителями и то, что земля формально принадлежит им. Но несмотря на это, Айслен и Али уверяют: «Это лучшее решение, которое мы когда-либо принимали».

Читайте также:
Путешественник нашел заброшенный дом солдата Второй мировой войны — дом показал на видео
Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Дом Калифорния

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies