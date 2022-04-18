«Папа римский — папа русский». Реакция соцсетей на попытки понтифика «помирить» Украину с Россией

18 апреля, 20:48
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Украинцы уже выбрали нового Папу римского (Фото:Дмитрий Коваленко/Facebook)

Украинцы уже выбрали нового Папу римского (Фото:Дмитрий Коваленко/Facebook)

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Папа римский Франциск призвал восстановить мир в Украине, обращаясь с традиционным посланием «В город и мир» (Urbi et Orbi) по случаю празднования Пасхи, которую понтифик назвал в этом году «Пасхой войны». В обращении он не назвал Россию страной-агрессором. Ранее он возмутил Сеть тем, что 15 апреля на традиционной Крестной дороге уроженцы Украины и России Ирина и Альбина совместно пронесли процессуальный крест, хотя УГКЦ раскритиковала эту идею. НВ собрало реакцию украинцев на действия Папы римского.

Музыкант и комик Иван Марунич уже нашел замену Франциску.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/5108503855870858

Такого же мнения были и другие пользователи.

https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/3313154132236716

Стендапер Антон Тимошенко напомнил, что единственный нормальный Папа – это Джуд Лоу (британский актер, снявшийся в роли понтифика).

Видео дня
https://www.facebook.com/AntoXaxax/posts/3131519567095373

Актуально и прекрасно.

https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/3313286975556765

Придумали новый спектр услуг для приложения Дия.

https://www.facebook.com/olena.shiyan/posts/4928161397238067

Это мы точно «не праздновали».

Facebook
Фото: Facebook

Твиттер тоже вспыхнул от действий Ватикана. Поэтому важный вопрос к Франциску: чей Крым?

https://twitter.com/disisfem2/status/1515905409940393988

Как теперь будет выглядеть каждый украинский диалог:

https://twitter.com/smpryk/status/1515592467348963329

Ну, язык фактов.

https://twitter.com/U047697821/status/1515586495331160066

Следует отметить, что некоторые пользователи выбрали другую риторику и встали на защиту Франциска.

https://twitter.com/TarasMarusyk/status/1515277503325163521

Напомним, что Папа Римский Франциск, не только религиозный, но и политический лидер — глава государства, и Ватикан совершают ошибку, когда пытаются примирить Украину и Россию, считает политолог Николай Давыдюк.

«Папа хочет насильственно объединить в этой смертельной любви Украину и Россию. Это ошибка. <...> Это не любовь. Это попытка насильника женить на его жертве, припеваючи, что "у вас была любовь". Это то, что сейчас пытается делать Ватикан по мотивации [диктатора Владимира] Путина», – отметил в эфире Радио НВ политолог.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Россия Украина Крестный ход Папа Римский Франциск

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