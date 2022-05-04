«Лучше сиротой, чем с таким папой». Реакция соцсетей на заявление понтифика о «лае НАТО», вызвавшего вторжение РФ в Украину 4 мая, 15:24 Цей матеріал також доступний українською Содержательный получился разговор (Фото:@olarhat/Twitter)

3 мая итальянское издание Corriere Della Sera опубликовало интервью с Папой Римским Франциском, в котором он рассказывал о готовности поехать в Москву и назвал «лай НАТО в двери России» возможной причиной вторжения последней в Украину. Украинцы остро среагировали на заявление главы Ватикана, а НВ собрало самые интересные посты.

Соучредитель партии Демократический Топор Виктор Трегубов прокомментировал ситуацию.

Писатель Остап Украинец репостнул себе сообщение Трегубова.

Адвокат Виктор Бенед пошутил о том, действительно ли заявление принадлежит Папе Римскому.

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Другие пользователи напомнили, что в украинские города прилетают ракеты от РФ, а не НАТО.

Не обошлось и без мемов.

В Твиттере отметили, что лучше быть сиротой, чем с таким «папой».

Здесь есть голосование по поводу того, какую награду получит понтифик за свои слова.

Зато есть новая идея для мерча.

Напомним, что ранее Папа Римский Франциск призвал восстановить мир в Украине, обращаясь с традиционным посланием «В город и мир» (Urbi et Orbi) по случаю празднования Пасхи, которую понтифик назвал в этом году «Пасхой войны». В обращении он не назвал Россию страной-агрессором. Ранее он возмутил Сеть тем, что 15 апреля на традиционной Крестной дороге уроженицы Украины и России Ирина и Альбина совместно пронесли процессуальный крест, хотя УГКЦ раскритиковала эту идею. НВ собрало реакцию украинцев на действия Папы Римского.



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