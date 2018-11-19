19 ноября 2018, понедельник

Панда показала всему миру, как нужно радоваться первому снегу

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Все мы немного эта панда
скрин из видео

Все мы немного эта панда

Первый снег доставляет много хлопот комунальным службам, водителям и пешеходам, но панды от него просто в восторге.

Работники Смитсоновского национального зоопарка, Вашингтон, США, сняли, как 3-летняя панда по кличке Бэй Бэй реагирует на снег. Каждый из нас немного Бэй Бэй.

На милое видео обратило внимание издание CBS. 

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