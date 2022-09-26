Хоть какая-то от него польза. В Славянске поваленный памятник Ленину продали почти за 750 тысяч гривен 26 сентября, 14:45 Вот и пригодился (Фото:Вадим Лях/Facebook)

В Славянске, Донецкая область, был продан памятник руководителю большевистского движения Владимиру Ленину за 747 тысяч грн. Об этом сообщил мэр города Вадим Лях.

« Ленин, гуд бай! Свершилось! Памятник вождю мирового пролетариата, который долго пылился на коммунальном АТП, продан за 747 тысяч 446 грн», — говорится в посте.

Как отмечает Лях в своих соцсетях, вырученные средства пойдут на выплату помощи украинцам, потерявшим жилье во время войны. Памятник с 1976 стоял на центральной площади города. Статую сняли с постамента краном 3 июня 2015 года. С этого времени она находилась на территории АТП 052814.

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Напомним, что мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против сноса памятника Екатерине II в городе, хотя соответствующая петиция набрала более 25 тысяч голосов украинцев и получила ответ президента Владимира Зеленского.

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