«Унитаз по курсу не ниже 1/1500». В Днепре ответили российским чиновникам, которые захотели обменять памятник Горькому «на дрова» 4 февраля, 00:38 Демонтаж памятника Максиму Горькому в Днепре, 26 декабря 2022 года (Фото:Суспільне Дніпро)

Администрация российского города Кременки написала письмо городскому голове Днепра Борису Филатову с предложением «обменять» демонтированные в городе памятники «на дрова». В городском совете ответили чиновникам страны-террориста.

Письмо от россиян опубликовал в Facebook секретарь Днепровского горсовета Александр Санжара вместе со своим ответом.



«Администрация болотного пгт Кременки решила немного потроллить нас. Штош. Не мы это начали», — написал он.

Видео дня

В письме российский чиновник Сергей Гусев «предлагает» обменять на «дрова для гражданского населения Украины» памятники Ломоносову, Горькому, Пушкину и летчику Валерию Чкалову, утверждая, что те «могут пробудить национальное самосознание, любовь к своей родине, уважение к ее истории и культуре».

Инфографика: Олександр Санжара / Facebook

Санжара в ответе обратил внимание на то, что Гусев упорно называет Днепр Днепропетровском.

«Из письма усматривается, что администрация в Вашем лице немного застряла в прошлом, поскольку так часто упоминаемого Вами города Днепропетровска не существует уже лет как восемь. Но, чтобы нам было комфортнее общаться, мы можем обращаться к Вам как к старосте владельческой деревни или главе рабочего поселка, каковым Кременки были совсем недавно. Письмо пришло к нам по электронной почте, поэтому просим принять искренние поздравления с тем, что в Ваш рабочий поселок дотянули интернет…», — пишет он.

Санжара отметил, что памятники не снесли, а передали на хранение «до разрешения вопроса об их статусе как культурного наследия». Он сообщил, что в Днепровском горсовете готовы обсуждать вопрос обмена памятника Горькому на «дрова для гражданского населения Украины», но для этого нужно определиться с обменным курсом.

«С учетом того, что этот памятник дорог сердцу каждого жителя города и получил народное название Горький на унитазе, мы готовы начать переговоры при курсе PGR/DRV [памятники Горького к дровам] не менее 1/1000, то есть тысяча килограммов дров за каждый килограмм статуи Горького. Унитаз же представляется возможным считать по курсу не ниже 1/1500, поскольку мы с Вами вместе понимаем, какую ценность представляют унитазы для каждого россиянина… Советуем как можно быстрее согласиться на наши условия, поскольку за каждую неделю проволочки с принятием решения Горькому планируется отпиливать палец», — сказано в письме.

Санжара также предложил рассмотреть обмен памятника Горького без «унитаза» или «унитаза» без Горького — «в зависимости от того, какая именно часть памятника лучше способна „пробудить национальное самосознание, любовь к своей родине, уважение к ее истории и культуре“ у жителей Вашего муниципального новообразования».

Инфографика: Олександр Санжара / Facebook

Инфографика: Олександр Санжара / Facebook