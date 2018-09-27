27 сентября 2018, четверг

Памятник воспитательному лящу. В Сети шутят про синюю руку на месте Ленина

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В Сети наделили памятник новыми смыслами
Ambasada României în Ucraina (Посольство Румунії в Україні) via Facebook

В Сети наделили памятник новыми смыслами

В центре Киева на Бессарабской площади рядом с постаментом, на котором стоял Ленин, установили новый памятник. Большую руку синего цвета. В Сети пытаются расшифровать ее смысл. 

Скульптуру создал румынский художник Богдан Раци, пишет сайт КМДА. Ее настоящее название Middle Way и она символизирует дружбу и общение. Но у пользователей Facebook есть несколько других названий и смыслов, например, воспитательный. 

 Или памятник киевлянину без бойлера, который поднял руку к небу. 

Блогер Роман Шрайк обратил внимание, что у нее две тыльных стороны.

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