Памятник воспитательному лящу. В Сети шутят про синюю руку на месте Ленина

В центре Киева на Бессарабской площади рядом с постаментом, на котором стоял Ленин, установили новый памятник. Большую руку синего цвета. В Сети пытаются расшифровать ее смысл.

Скульптуру создал румынский художник Богдан Раци, пишет сайт КМДА. Ее настоящее название Middle Way и она символизирует дружбу и общение. Но у пользователей Facebook есть несколько других названий и смыслов, например, воспитательный.

Или памятник киевлянину без бойлера, который поднял руку к небу.

Синя рука на Бесарабці символізує киянина, що у вересні миється холодною водою — Petro.Oleshchuk (@Oleshchuk) 27 сентября 2018 г.

Блогер Роман Шрайк обратил внимание, что у нее две тыльных стороны.

синяя рука есть, ждем рядом желтую — Владимир (@K6H2XBSW1P1kN0G) 27 сентября 2018 г.