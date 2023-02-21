Чтобы насолить оккупантам. Пачки соли из шахт Соледара возвращаются на полки магазинов — реакция украинцев

21 февраля, 15:11
Поделиться:
Новость о возвращении знаменитых пачек вдохновила украинцев (Фото:Artem Gusev/Twitter)

Новость о возвращении знаменитых пачек вдохновила украинцев (Фото:Artem Gusev/Twitter)

Фандрейзинговая платформа UNITED24 совместно с госпредприятием Артемсоль решили вернуть на полки магазинов соль из шахт временно оккупированного РФ Соледара.

Выпуск специальной партии приурочен к годовщине начала полномасштабного вторжения РФ и призван продемонстрировать несгибаемость Украины.

Читайте также:
200 км в длину и 300 метров глубиной. История и настоящее легендарных шахт Соледара — главные факты

Из-за российской агрессии работы в шахтах Соледара были прекращены, однако у производителя оказалось в запасе около 20 тонн добытой там соли.

Видео дня

Именно она и была использована для эксклюзивной лимитированной партии из 100 тысяч узнаваемых всеми пачек, получившей название Міць. Українська кам’яна, что сразу же вызвало ажиотаж среди пользователей соцсетей.

https://twitter.com/sternenko/status/1627990659238879232
Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook
Ekaterina Oguryaeva/Facebook
Фото: Ekaterina Oguryaeva/Facebook
Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook
Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter
Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Соцсети Соледар Соль ГП Артемсоль Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X