Чтобы насолить оккупантам. Пачки соли из шахт Соледара возвращаются на полки магазинов — реакция украинцев
Новость о возвращении знаменитых пачек вдохновила украинцев (Фото:Artem Gusev/Twitter)
Фандрейзинговая платформа UNITED24 совместно с госпредприятием Артемсоль решили вернуть на полки магазинов соль из шахт временно оккупированного РФ Соледара.
Выпуск специальной партии приурочен к годовщине начала полномасштабного вторжения РФ и призван продемонстрировать несгибаемость Украины.
Из-за российской агрессии работы в шахтах Соледара были прекращены, однако у производителя оказалось в запасе около 20 тонн добытой там соли.
Именно она и была использована для эксклюзивной лимитированной партии из 100 тысяч узнаваемых всеми пачек, получившей название Міць. Українська кам’яна, что сразу же вызвало ажиотаж среди пользователей соцсетей.