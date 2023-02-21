Чтобы насолить оккупантам. Пачки соли из шахт Соледара возвращаются на полки магазинов — реакция украинцев 21 февраля, 15:11 Новость о возвращении знаменитых пачек вдохновила украинцев (Фото:Artem Gusev/Twitter)

Фандрейзинговая платформа UNITED24 совместно с госпредприятием Артемсоль решили вернуть на полки магазинов соль из шахт временно оккупированного РФ Соледара.

Выпуск специальной партии приурочен к годовщине начала полномасштабного вторжения РФ и призван продемонстрировать несгибаемость Украины.

Из-за российской агрессии работы в шахтах Соледара были прекращены, однако у производителя оказалось в запасе около 20 тонн добытой там соли.

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Именно она и была использована для эксклюзивной лимитированной партии из 100 тысяч узнаваемых всеми пачек, получившей название Міць. Українська кам’яна, что сразу же вызвало ажиотаж среди пользователей соцсетей.

Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Ekaterina Oguryaeva/Facebook

Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Скриншот с Twitter

Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Скриншот с Facebook