В Черкассах собирают подписи, чтобы сделать Оззи Осборна почетным горожанином

На сайте Черкасского горсовета зарегистрировали петицию о присвоении скончавшемуся недавно легендарному музыканту Оззи Осборну звания «почетного жителя города Черкассы».

Автор петиции, Евгений Попович, зарегистрировал ее 26 июля. Он мотивирует свою инициативу выдающимся вкладом Осборна в развитие мировой культуры.

По состоянию на 18:00 29 июля петиция набрала 142 голоса из 500 необходимых для рассмотрения.

Реклама

Легендарный британский музыкант и фронтмен хеви-металл-группы Black Sabbath Оззи Осборн умер 22 июля — через несколько недель после прощального выступления на фестивале в Бирмингеме.

Последние годы жизни исполнителя были осложнены серьезными проблемами со здоровьем, в частности болезнью Паркинсона и последствиями травм после падения в 2019 году. Из-за этого он был вынужден отменить гастроли, однако в 2022 году неожиданно вышел на сцену в родном Бирмингеме на церемонии закрытия Игр Содружества.

У Осборна осталась жена Шэрон, дети Эйми, Келли и Джек, двое старших детей — Джессика и Луи от первого брака с Тельмой Райли — а также внуки.

В 2022 году легенда рок-музыки поддержал Украину в войне с Россией. Он заявлял о намерении поселить две украинские семьи в своем доме, а также выпустил пластинку в цветах украинского флага.