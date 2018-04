Ожидание - реальность. Канадская художница нашла мем, которому около 100 лет

Канадская художница под ником wida‏ нашла в американском журнале The judge от 1921 года карикатуру. Это то, что мы сейчас называем мемом "ожидание - реальность".

Возможно это самый первый мем в истории.

this comic strip from 1921 is really relatable to this day pic.twitter.com/DXCpl923Iy