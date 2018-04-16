Ожидание - реальность. Канадская художница нашла мем, которому около 100 лет

Возможно, это первый в мире мем

Канадская художница под ником wida‏ нашла в американском журнале The judge от 1921 года карикатуру. Это то, что мы сейчас называем мемом "ожидание - реальность".

Возможно это самый первый мем в истории.

this comic strip from 1921 is really relatable to this day pic.twitter.com/DXCpl923Iy — wida (@YoRHaw) 15 апреля 2018 г.

"Как тебе кажется, как ты выглядишь, когда тебя фотографируют и как ты выглядишь на самом деле"

В доказательство подлинности изображения она привела ссылку на газету в архиве Haiti Trust.