Ожидание - реальность. Канадская художница нашла мем, которому около 100 лет

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Возможно, это первый в мире мем
скрин из газеты

Возможно, это первый в мире мем

Канадская художница под ником wida‏ нашла в американском журнале The judge от 1921 года карикатуру. Это то, что мы сейчас называем мемом "ожидание - реальность".

Возможно это самый первый мем в истории. 

 "Как тебе кажется, как ты выглядишь, когда тебя фотографируют и как ты выглядишь на самом деле"

В доказательство подлинности изображения она привела ссылку на газету в архиве Haiti Trust. 

 

 

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