«Геть з України». Украинская певица Jerry Heil дала второе дыхание народной песне Ой, на горе и жнецы жнут в новом тренде

21 апреля, 17:02
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Для тренда уже есть своя хореография (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Для тренда уже есть своя хореография (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

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Украинская певица Jerry Heil переделала народную песню Ой, на горе и жнецы жнут на Ой, на горе м**каля ждут, также прибавив в начало фразу Верки Сердючки «Прочь из Украины, м**каль некрасивый». Второй вариант стал трендовым в TikTok, а под звук сняли около 24 тысяч видео. НВ сделало подборку.

Сама певица сняла танец под свой трек.

@jerryheil Зі святом, красиві мої!💙🐼💛 #ойнагорімоскаляждуть🇺🇦🇺🇦 #москальнекрасівий #гетьзУкраїни ♬ Jerry Heil. МОСКАЛЬ НЕКРАСІВИЙ - Jerry Heil

Вот вам нарезка украинских пейзажей.

@_skybina_ пісні @jerryheil >>> все інше #путинхуйло #virall #💗 #fypシ #рекомендации #переписка #_skybina_ ♬ Jerry Heil. МОСКАЛЬ НЕКРАСІВИЙ - Jerry Heil

А здесь трендовая хореография.

@nebezzlikiy Учим 💛💙 Геть з України❗️#москальнекрасівий @Jerry Heil ♬ Jerry Heil. МОСКАЛЬ НЕКРАСІВИЙ - Jerry Heil

Для шутливых видео звук тоже подошел.

@annamariarudenkoo а потім від неї прилітає чапалах😂 #війна ♬ Jerry Heil. МОСКАЛЬ НЕКРАСІВИЙ - Jerry Heil

Большинство видео патриотичны.

Видео дня
@coronavirus_ass

♬ Jerry Heil. МОСКАЛЬ НЕКРАСІВИЙ - Jerry Heil

ВСУ также приобщились к тренду.

@dmytro.goroshko #oynagori ver. 2.0 (dc:me) #soldier #війнатриває #ukrainewar #русскийвоенныйкорабыль #dance #ЗСУ #ойнагорі #standwithukraine #українськийтікток #dancingsoldiers #тероборона #ойнагорі ♬ Jerry Heil. МОСКАЛЬ НЕКРАСІВИЙ - Jerry Heil

Вам тоже поднимает боевой дух?

@frigulik

Instagram frigulik👅

♬ Jerry Heil. МОСКАЛЬ НЕКРАСІВИЙ - Jerry Heil

А как вы изменились за это время?

@daaaaaaaryyya У вас теж так? 😄 #україна #украінською #українськийтікток #укртікток #перемога #укрмова ♬ Jerry Heil. МОСКАЛЬ НЕКРАСІВИЙ - Jerry Heil

Все готовы к Пасхе?

@koliyya

Як у вас справи просуваються з тим?😅Бо мені ще балкон мити🤦🏻‍♂️

♬ Jerry Heil. МОСКАЛЬ НЕКРАСІВИЙ - Jerry Heil

И полезный контент — ругательства на украинском.

@mikky.el

♬ Jerry Heil. МОСКАЛЬ НЕКРАСІВИЙ - Jerry Heil

Напомним, что советник главы ОП Алексей Арестович стал не только похитителем сердец, но и новым трендом в TikTok. Песня «Ты не думай, что я девочка-конфетка», которую мужчина исполнял в роли женщины в фильме под названием Не бойся, я рядом, завирусилась в приложении. НВ собрало самые смешные видео.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Тренды Украинская музыка Jerry Heil TikTok

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