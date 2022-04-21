«Геть з України». Украинская певица Jerry Heil дала второе дыхание народной песне Ой, на горе и жнецы жнут в новом тренде 21 апреля, 17:02 Цей матеріал також доступний українською Для тренда уже есть своя хореография (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Украинская певица Jerry Heil переделала народную песню Ой, на горе и жнецы жнут на Ой, на горе м**каля ждут, также прибавив в начало фразу Верки Сердючки «Прочь из Украины, м**каль некрасивый». Второй вариант стал трендовым в TikTok, а под звук сняли около 24 тысяч видео. НВ сделало подборку.

Сама певица сняла танец под свой трек.

Вот вам нарезка украинских пейзажей.

А здесь трендовая хореография.

Для шутливых видео звук тоже подошел.

Большинство видео патриотичны.

Видео дня

ВСУ также приобщились к тренду.

Вам тоже поднимает боевой дух?

А как вы изменились за это время?

Все готовы к Пасхе?

И полезный контент — ругательства на украинском.

Напомним, что советник главы ОП Алексей Арестович стал не только похитителем сердец, но и новым трендом в TikTok. Песня «Ты не думай, что я девочка-конфетка», которую мужчина исполнял в роли женщины в фильме под названием Не бойся, я рядом, завирусилась в приложении. НВ собрало самые смешные видео.



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