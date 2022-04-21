«Геть з України». Украинская певица Jerry Heil дала второе дыхание народной песне Ой, на горе и жнецы жнут в новом тренде
Для тренда уже есть своя хореография (Фото:Скриншоты с видео пользователей)
Украинская певица Jerry Heil переделала народную песню Ой, на горе и жнецы жнут на Ой, на горе м**каля ждут, также прибавив в начало фразу Верки Сердючки «Прочь из Украины, м**каль некрасивый». Второй вариант стал трендовым в TikTok, а под звук сняли около 24 тысяч видео. НВ сделало подборку.
Сама певица сняла танец под свой трек.
Вот вам нарезка украинских пейзажей.
А здесь трендовая хореография.
Для шутливых видео звук тоже подошел.
Большинство видео патриотичны.
ВСУ также приобщились к тренду.
Вам тоже поднимает боевой дух?
А как вы изменились за это время?
Все готовы к Пасхе?
И полезный контент — ругательства на украинском.
Напомним, что советник главы ОП Алексей Арестович стал не только похитителем сердец, но и новым трендом в TikTok. Песня «Ты не думай, что я девочка-конфетка», которую мужчина исполнял в роли женщины в фильме под названием Не бойся, я рядом, завирусилась в приложении. НВ собрало самые смешные видео.
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