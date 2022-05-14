Переходи на сторону добра. В МВД показали овчарку, которая раньше служила Росгвардии, но попала к украинским военным 14 мая, 23:25 Цей матеріал також доступний українською Песик знает, кто победит (Фото:МВД Украины)

В соцсетях МВД показали фото овчарки, ранее служившей в Росгвардии, но месяц назад она попала к украинским военным.

"Овчарка служила в Росгвардии, но после разгрома россиян в одном из районов Николаевской области попала в Нацгвардию", - говорится в посте.

Через месяц животное смогло изучить все необходимые команды на украинском языке и, как отмечают в МВД, все понимает. В комментариях пользователи отметили, что «собака – интеллектуальное существо и понимает, что правда на стороне Украины».

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Напомним, что пес Патрон, работающий в команде пиротехников из Черниговской области, 8 мая получил орден За преданную службу из рук президента Украины Владимира Зеленского. На вручении награды присутствовал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, на которого Патрон успел даже полаять, а после этого истощенный уснул на брифинге ГСЧС. Украинцы не могут прекратить любоваться четырехлапым, а НВ собрало актуальные шутки из Сети.



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