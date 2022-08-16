«Дина чувствует, когда снаряды летят». Закарпатский легион рассказал о своей лохматой коллеге 16 августа, 15:49 Счастливая овчарка Дина (Фото:Закарпатский легион/Facebook)

128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада рассказала в своих соцсетях об овчарке Дине, которая предчувствует обстрелы оккупантов и спасает своих собратьев.

«Дина чувствует, когда снаряды летят на нас, и первая прячется в блиндаж» , — рассказывает мастер-сержант Руслан, лучший друг овчарки.

«Деревню на самой линии фронта регулярно обстреливала русская арта, люди убегали оттуда и просто бросали домашних животных. А я обратил внимание на эту овчарку Дину — породистую, умную, но раненую — ее контузило, а в лапе застряло несколько осколков. И решил взять ее к себе. Нашел в соседнем городе ветеринара, и мы вместе выходили ее», — говорит военный.

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Когда Руслан начал брать Дину на позиции, выяснил, что та может чувствовать, когда летят снаряды оккупантов, и первая бежит в блиндаж. Так она сообщает другим военным об опасности.

«В первую секунду человек слышит только звук выхода, а уже потом свист снаряда, примерно указывающий направление. А Дина высчитывала направление мгновенно. Если снаряд или мина летит на нас, она сразу бросается в блиндаж, а если в сторону — даже не реагирует. Так она помогает нашим ребятам спасаться от русской арты».

Мастер-сержант обещает, что после войны заберет Дину домой, в Ивано-Франковск. «Однажды ее уже бросили хозяева, так я себе такого не позволю».

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