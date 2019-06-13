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Ответ Маску. В РФ ученые запустили в космос фигурку Рогозина в красном Жигули — видео

Сегодня, 15:45
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Ответ Маску. В РФ ученые запустили в космос фигурку Рогозина в красном Жигули — видео - фото

Скриншот с видео ToSky/YouTube

«Рогозина» запустили с помощью стратостата

Российские ученые запустили фигурку главы корпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в миниатюрной модели автомобиля Жигули красного цвета в стратосферу.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале проекта ToSky.

Для запуска «Рогозина» в ближний космос инженеры использовали стратостат собственного производства.

«Запуск нашего автоматического стратостата прошел успешно. Рогозин приземлился на первой ступени в 150 километрах от места запуска. Вторая ступень продрейфовала 16 часов на высотах 18−20 километров, после чего совершила посадку в 2 тысячах километров от места запуска», — рассказали участники проекта.

Напомним, что в 2018 году основанная Илоном Маском компания SpaceX успешно отправила на эллиптическую орбиту вокруг Солнца автомобиль Tesla Roadster с манекеном астронавта.

Теги:   Роскосмос Россия Космос Дмитрий Рогозин

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