Ответ Маску. В РФ ученые запустили в космос фигурку Рогозина в красном Жигули — видео Сегодня, 15:45 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео ToSky/YouTube «Рогозина» запустили с помощью стратостата Скриншот с видео ToSky/YouTube

Российские ученые запустили фигурку главы корпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в миниатюрной модели автомобиля Жигули красного цвета в стратосферу.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале проекта ToSky.

Для запуска «Рогозина» в ближний космос инженеры использовали стратостат собственного производства.

«Запуск нашего автоматического стратостата прошел успешно. Рогозин приземлился на первой ступени в 150 километрах от места запуска. Вторая ступень продрейфовала 16 часов на высотах 18−20 километров, после чего совершила посадку в 2 тысячах километров от места запуска», — рассказали участники проекта.

Напомним, что в 2018 году основанная Илоном Маском компания SpaceX успешно отправила на эллиптическую орбиту вокруг Солнца автомобиль Tesla Roadster с манекеном астронавта.