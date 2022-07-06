«И что вы там делали? Читали Стуса». Отрывок выступления одной из команд Лиги Смеха с рэпом об украинском поэте стал трендовым в TikTok 6 июля, 17:28 Читали Стуса (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

В TikTok завирусился отрывок из выступления команды Загорецкая Людмила Степановна в шоу Лига Смеха, где они читали «рэп» с текстом «Закрылись в комнате, пусть подождет туса. И что вы там делали? Читали Стуса». Украинского поэта и диссидента Василия Стуса читали в 1600 видео, а НВ собрал самые забавные из них.

Оригинал выглядел так.

Родители правильно воспитали.

Не соврала, а недоговорила.

Это отличный вариант тренда.

@ohsmereko не здивуюсь, якщо таке відео вже хтось зняв, бо надто очевидно ♬ туса зі Стусом - Віточка

Туса книголюбов.

Настоящая романтика.

Френдзона.

Напомним, что британский премьер Борис Джонсон создал новый тренд в TikTok. Его англо-украинский суржик, которым он поздоровался с украинцами во время последнего незапланированного приезда в Киев, завирусился в приложении. «Добрий день, everybody» подошло для разных жизненных ситуаций, а НВ собрал самые интересные варианты.



Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.