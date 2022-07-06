«И что вы там делали? Читали Стуса». Отрывок выступления одной из команд Лиги Смеха с рэпом об украинском поэте стал трендовым в TikTok

6 июля, 17:28
Читали Стуса (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Читали Стуса (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

В TikTok завирусился отрывок из выступления команды Загорецкая Людмила Степановна в шоу Лига Смеха, где они читали «рэп» с текстом «Закрылись в комнате, пусть подождет туса. И что вы там делали? Читали Стуса». Украинского поэта и диссидента Василия Стуса читали в 1600 видео, а НВ собрал самые забавные из них.

Оригинал выглядел так.

@vi.tochkaaa дозволяю забирати звук #стус #туса ♬ туса зі Стусом - Віточка

Родители правильно воспитали.

@dolees

Стуса так Стуса

♬ туса зі Стусом - Віточка

Не соврала, а недоговорила.

@zheyuko #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 #стус #тренд #рек #врек #врекомендації #рекомендації #trend #fypシ ♬ туса зі Стусом - Віточка

Это отличный вариант тренда.

@ohsmereko

не здивуюсь, якщо таке відео вже хтось зняв, бо надто очевидно

♬ туса зі Стусом - Віточка

Туса книголюбов.

@vio.books євхвхахахахахаха, мені смішно #українськийбукток ♬ туса зі Стусом - Віточка

Настоящая романтика.

@olena_svitlytska

♬ туса зі Стусом - Віточка

Френдзона.

@alaskamour

У вас теж є та сама подруга, яка відшиває хлопців?😅

♬ туса зі Стусом - Віточка

Напомним, что британский премьер Борис Джонсон создал новый тренд в TikTok. Его англо-украинский суржик, которым он поздоровался с украинцами во время последнего незапланированного приезда в Киев, завирусился в приложении. «Добрий день, everybody» подошло для разных жизненных ситуаций, а НВ собрал самые интересные варианты.

Видео дня
Редактор: Дарина Грисюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Тренды TikTok Лига Смеха

Эксклюзивы НВ

Белорусский диктатор Александр Лукашенко (Фото:REUTERS / Shamil Zhumatov)
«Он боится контрнаступления Украины» /
Лукашенко ведет себя так же нерационально, как и россияне — основатель Беларускі Гаюн
6 июля, 15:11
Страны
Алексей Мельник
Военный эксперт
Опасный сценарий. Какое решение готов принять Лукашенко?

У Лукашенко бывают периоды, когда он склоняется к тому, что есть смысл открыто начать боевые действия на территории Украины. А потом наступает период, когда он всячески пытается избежать этого

6 июля, 13:18
Мнения
Работа украинских артиллеристов с РСЗО Град (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр/Facebook)
«Нужно деконструировать империю» /
Израильский военный аналитик Игаль Левин — об украинском оружии, мифах о войне и решающей битве
6 июля, 12:25
События
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X