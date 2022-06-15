«А зараз музиченьки запрошують до забави». Отрывок записи из украинской свадьбы стал трендовым TikTok
До и после забавы (Фото:Скриншот с видео пользователей)
В TikTok завирусился звук с украинской свадьбы, которую опубликовали на YouTube несколько лет назад. «А сейчас музычки приглашают к забаве» подошло для многих жизненных ситуаций, видео с животными и записей из других праздников. НВ собрало самое интересное из тренда.
Собственно, свадьбу отпраздновали еще в 2014 году.
У всех есть такой друг.
Так себе развлечение.
ВСУ тоже вписались в тренд.
Видео с котиками, конечно.
И с собаками.
Всем хочется простого человеческого «до забавы».
Напомним, что пользователь под ником Penitent создал профиль в TikTok, где коллекционирует все украинские мемные высказывания, которые становились трендовыми. Он называет свой аккаунт «Ящиком Пандоры» украинской мемологии. НВ собрало видео с самыми известными.
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