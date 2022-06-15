«А зараз музиченьки запрошують до забави». Отрывок записи из украинской свадьбы стал трендовым TikTok

15 июня, 18:36
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До и после забавы (Фото:Скриншот с видео пользователей)

До и после забавы (Фото:Скриншот с видео пользователей)

В TikTok завирусился звук с украинской свадьбы, которую опубликовали на YouTube несколько лет назад. «А сейчас музычки приглашают к забаве» подошло для многих жизненных ситуаций, видео с животными и записей из других праздников. НВ собрало самое интересное из тренда.

Собственно, свадьбу отпраздновали еще в 2014 году.

https://www.youtube.com/watch?v=MEjkwC5ggpk

У всех есть такой друг.

@xsminded

ХОЧУ В КАРПАТИ

♬ оригинальный звук - Tatti_Tanyusha

Так себе развлечение.

@akusia___

Бажаю москалям такої забави до кінця життя😍

♬ оригинальный звук - Tatti_Tanyusha

ВСУ тоже вписались в тренд.

@alex_gostryak #зсу🇺🇦 #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 #запрошуємодозабави ♬ оригинальный звук - Tatti_Tanyusha

Видео с котиками, конечно.

@dikarpova 😹 #cat #рек #fypシ #cats #putinhuilo #2022 ♬ оригинальный звук - Tatti_Tanyusha

И с собаками.

@nadiusha3070

♬ оригинальный звук - Tatti_Tanyusha

Всем хочется простого человеческого «до забавы».

Видео дня
@kelerana.__ #хочуврек #рекомендации #глобальныерекомендации #переписка ♬ оригинальный звук - Tatti_Tanyusha

Напомним, что пользователь под ником Penitent создал профиль в TikTok, где коллекционирует все украинские мемные высказывания, которые становились трендовыми. Он называет свой аккаунт «Ящиком Пандоры» украинской мемологии. НВ собрало видео с самыми известными.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Тренды Свадьба TikTok

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