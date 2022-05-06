«Превентивный Гангста Парадайз». Сеть покоряют видео с ремиксами на слова Лукашенко о нападении на Беларусь

6 мая, 16:34
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«Генштаб доволен оружием, переданным из США» (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

«Генштаб доволен оружием, переданным из США» (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

В Сети завирусились видео из интервью президента РБ Александра Лукашенко, куда он принес карту, чтобы продемонстрировать «откуда на Беларусь готовилось нападение». Пользователи начали «миксовать» его цитаты с разными песнями. Среди актуальных записи белорусского исполнителя Макса Коржа, американского рэпера 50 Cent и даже дуэт с украинкой Надеждой Дорофеевой. НВ собрал самые смешные видео.

Немного лирики.

@popiuk_artem

♬ оригинальный звук - Попюк Артём

Микс с песней «Я сошла с ума». 

https://twitter.com/pekineskvik_/status/1522537215536025600

Рай для настоящего гангстера.

@popiuk_artem

Привентивный парадайз

♬ оригинальный звук - Попюк Артём

Песня для празднования победы.

@popiuk_artem

♬ оригинальный звук - Попюк Артём

Radiohead – Creep. Красивенько.

@popiuk_artem

♬ оригинальный звук - Попюк Артём

Угадайте у кого из дуэта «время истекло».

Видео дня
@chornobaiky #standwithukraine #ukraine #україна #чорнобайки #лукашенко ♬ оригінальний звук - chornobaiky

Еще немного Макса Коржа.

@popiuk_artem

♬ оригинальный звук - Попюк Артём

«Генштаб доволен оружием, переданным из США».

@crystaldior69_ #russia #belarus #putin #bestie #tik_tok #fyp ♬ original sound - Stresshead22

Напомним, что 18 марта президент РБ Александр Лукашенко дал интервью японскому телеканалу TBS, где рассказал об отношении к войне России с Украиной. Серьезную тему растянули на шутки, а абсурдные слова главы Минска он теперь благодаря фотошопу рассказывает бабушкам во дворе, бездомным и Гитлеру. НВ собрало лучшие видео.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Беларусь Александр Лукашенко TikTok

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