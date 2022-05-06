«Превентивный Гангста Парадайз». Сеть покоряют видео с ремиксами на слова Лукашенко о нападении на Беларусь 6 мая, 16:34 Цей матеріал також доступний українською «Генштаб доволен оружием, переданным из США» (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

В Сети завирусились видео из интервью президента РБ Александра Лукашенко, куда он принес карту, чтобы продемонстрировать «откуда на Беларусь готовилось нападение». Пользователи начали «миксовать» его цитаты с разными песнями. Среди актуальных записи белорусского исполнителя Макса Коржа, американского рэпера 50 Cent и даже дуэт с украинкой Надеждой Дорофеевой. НВ собрал самые смешные видео.

Немного лирики.

Микс с песней «Я сошла с ума».

Рай для настоящего гангстера.

Песня для празднования победы.

Radiohead – Creep. Красивенько.

Угадайте у кого из дуэта «время истекло».

Видео дня

Еще немного Макса Коржа.

«Генштаб доволен оружием, переданным из США».

Напомним, что 18 марта президент РБ Александр Лукашенко дал интервью японскому телеканалу TBS, где рассказал об отношении к войне России с Украиной. Серьезную тему растянули на шутки, а абсурдные слова главы Минска он теперь благодаря фотошопу рассказывает бабушкам во дворе, бездомным и Гитлеру. НВ собрало лучшие видео.



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