Украинцы делятся своими впечатлениями от возвращения к жизни без отключений — обзор соцсетей

17 февраля, 16:52
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Украинцы радуются, но опасаются новых блэкаутов (Фото:Andrii_L1983/Twitter)

Украинцы радуются, но опасаются новых блэкаутов (Фото:Andrii_L1983/Twitter)

Последние несколько дней жители большинства регионов Украины заметили, что отключения света стали менее частыми, а кое-где и вовсе прекратились.

Причиной этого стало преодоление дефицита в энергосистеме страны, который был следствием массированных ракетных атак РФ на объекты критической инфраструктуры.

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Многие украинцы за прошедшие месяцы успели адаптироваться к постоянным отключениям и теперь по новой привыкают к комфорту бесперебойного энергоснабжения, опасаясь при этом что проблемы со светом вернутся.

Видео дня

https://twitter.com/CH3RRY_W1N3/status/1626203564967137283
https://twitter.com/cute_pizza_/status/1623673840286023683
https://twitter.com/SerhiySolomko/status/1626319492493021184
https://twitter.com/jackkobine/status/1625227693900832775
Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter
https://twitter.com/dxnadelrey/status/1623608671245680641
https://twitter.com/krzvvr/status/1626280934403149825

Некоторые пользователи иронично подшучивают над теми, кто наиболее обстоятельно готовился к новым блэкаутам, закупая необходимое оборудование для себя либо рассчитывая заработать на его реализации.

https://twitter.com/BestAlex/status/1625948922337193984
https://twitter.com/geterogen/status/1625781898013298690
https://twitter.com/vientosfell/status/1625205830818664466
https://twitter.com/sai_puzich/status/1625822842695581696
https://twitter.com/RobertZeltinsh/status/1625980517408464897
https://twitter.com/RobertZeltinsh/status/1625981007001165828
Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter

Остальные же просто искренне радуются возможности вернуться к жизни без графиков и аварийных отключений и делятся своими впечатлениями.

https://twitter.com/NDmytriiev/status/1624822447693234181
https://twitter.com/DaryaChu/status/1625977219796402205
https://twitter.com/Mis_Catherinee/status/1625886284911632385
https://twitter.com/SonofObiWan/status/1625898481444433929
https://twitter.com/sychovva/status/1626297278972497921
https://twitter.com/RubakhaO/status/1625627755369857025
https://twitter.com/GONI_memes/status/1626222280287330309
https://twitter.com/Andrii_L1983/status/1624994016134672384
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Соцсети Отключения света Блэкаут Энергосистема Война России против Украины

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