Украинцы делятся своими впечатлениями от возвращения к жизни без отключений — обзор соцсетей 17 февраля, 16:52 Украинцы радуются, но опасаются новых блэкаутов (Фото:Andrii_L1983/Twitter)

Последние несколько дней жители большинства регионов Украины заметили, что отключения света стали менее частыми, а кое-где и вовсе прекратились.

Причиной этого стало преодоление дефицита в энергосистеме страны, который был следствием массированных ракетных атак РФ на объекты критической инфраструктуры.

Многие украинцы за прошедшие месяцы успели адаптироваться к постоянным отключениям и теперь по новой привыкают к комфорту бесперебойного энергоснабжения, опасаясь при этом что проблемы со светом вернутся.

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Фото: Скриншот с Twitter

Некоторые пользователи иронично подшучивают над теми, кто наиболее обстоятельно готовился к новым блэкаутам, закупая необходимое оборудование для себя либо рассчитывая заработать на его реализации.

Фото: Скриншот с Twitter

Остальные же просто искренне радуются возможности вернуться к жизни без графиков и аварийных отключений и делятся своими впечатлениями.