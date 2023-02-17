Украинцы делятся своими впечатлениями от возвращения к жизни без отключений — обзор соцсетей
Украинцы радуются, но опасаются новых блэкаутов (Фото:Andrii_L1983/Twitter)
Последние несколько дней жители большинства регионов Украины заметили, что отключения света стали менее частыми, а кое-где и вовсе прекратились.
Причиной этого стало преодоление дефицита в энергосистеме страны, который был следствием массированных ракетных атак РФ на объекты критической инфраструктуры.
Многие украинцы за прошедшие месяцы успели адаптироваться к постоянным отключениям и теперь по новой привыкают к комфорту бесперебойного энергоснабжения, опасаясь при этом что проблемы со светом вернутся.
Некоторые пользователи иронично подшучивают над теми, кто наиболее обстоятельно готовился к новым блэкаутам, закупая необходимое оборудование для себя либо рассчитывая заработать на его реализации.
Остальные же просто искренне радуются возможности вернуться к жизни без графиков и аварийных отключений и делятся своими впечатлениями.