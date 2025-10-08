Отель, который имеет славу мистического, предложил за финансовое вознаграждение поймать призрака — какая сумма

8 октября, 15:31
В известном вегасском отеле предлагают за деньги поймать призрака (Фото: Raul Jusinto/Wikipedia)

В Лас-Вегасе отель-казино El Cortez, который имеет жуткую славу места с высокой паранормальной активностью, предлагает клиентам поймать призраков, которые здесь якобы проживают.

Об этом 6 октября сообщило медиа Strange Days News. Представители заведения готовы заплатить $5 тысяч каждому, кто сможет доказать, что в отеле действительно есть потусторонние силы и зафиксировать их на фото или видео.

Победитель получит шанс провести выходные в отеле на «Старой Стрип» и исследовать его темные коридоры с профессиональным оборудованием охотника за привидениями: от EMF-детекторов до тепловых сенсоров.

El Cortez является старейшим действующим отелем города, который был возведен в 1941 году. За десятилетия он оброс историями о мафии, загадочных смертях и даже призраках, отмечает медиа. Кроме того, по легендам, в подвале отеля могут храниться кремированные останки бывших работников, что только добавляет адреналина тем, кто решится на встречу с потусторонним.

