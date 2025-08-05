Женщина вышла замуж за мужчину, который оказался ее одноклассником — в школьные годы она ненавидела его

5 августа, 13:18
Женщина вышла замуж за мужчину, которого ненавидела в школе (Фото: Aanchal Rawat/Х)

В Индии молодая женщина в интернете познакомилась с мужчиной и влюбилась. Позже выяснилось, что это одноклассник, которого она ненавидела в школе.

Об этом она женщина, по имени Рават рассказала в своей заметке в Х, которую опубликовала 2 августа. Она призналась, что откровенно ненавидела своего одноклассника в школе.

Спустя 15 лет на сайте знакомств она встретила мужчину, который ей очень понравился. Сначала Рават не узнала в новом ухажере того самого парня из школы.

Школьный альбом Рават и его одноклассника / Фото: Aanchal Rawat/Х

Какое-то время они общались, позже завели отношения, а потом сыграли свадьбу. «В школе мы так и не стали друзьями, зато теперь мы женаты», — радуется индианка такому повороту судьбы.

Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Индия Свадьбы Отношения cоцсеть Х

