В Индии молодая женщина в интернете познакомилась с мужчиной и влюбилась. Позже выяснилось, что это одноклассник, которого она ненавидела в школе.

Об этом она женщина, по имени Рават рассказала в своей заметке в Х, которую опубликовала 2 августа. Она призналась, что откровенно ненавидела своего одноклассника в школе.

Спустя 15 лет на сайте знакомств она встретила мужчину, который ей очень понравился. Сначала Рават не узнала в новом ухажере того самого парня из школы.

Школьный альбом Рават и его одноклассника / Фото: Aanchal Rawat/Х

Какое-то время они общались, позже завели отношения, а потом сыграли свадьбу. «В школе мы так и не стали друзьями, зато теперь мы женаты», — радуется индианка такому повороту судьбы.