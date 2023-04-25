Несокрушимая колонна церкви в Марьинке стала еще одним символом украинской стойкости — видео 25 апреля, 12:10 Ирония судьбы в том, что церковь принадлежала так называемой «УПЦ МП» (Фото:Скриншот видео t.me/operativnoZSU)

В соцсетях опубликовали символическое видео с руинами церкви в Марьинке Донецкой области, уничтоженной российскими захватчиками.

На обнародованных кадрах видно, что от здания, которое по иронии судьбы принадлежало подконтрольному РПЦ «московскому патриархату», практически ничего не осталось, кроме единственной колонны с ликами святых, одиноко стоящей среди груды развалин.

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«Непобедимая марьинская церковь. Все в пиз*ецах, а иконы и Бог всегда с нами», — отметил автор видео.