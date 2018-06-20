Осторожно покрашено: киевские коммунальные службы "обновили" дизайнерские лавочки

Коммунальные службы Киева на Львовской площади покрасили в желтый цвет дизайнерские лавочки, разработанные в студии архитектора Славы Балбека.
Об этом на странице в Facebook написал дизайнер общественной организации Агенти змін Александр Колодько.
В описании лавочек сказано, что древесина покрыта лаком и обработана уксусным ангидридом, которые защитят дерево от коррозии и влаги.
"Это все ничто перед человеком с банкой краски", - пишет Колодько.
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