20 июня 2018, среда

Осторожно покрашено: киевские коммунальные службы "обновили" дизайнерские лавочки

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Aleksandr Kolodko via Facebook

"Это все ничто перед человеком с банкой краски"

Коммунальные службы Киева на Львовской площади покрасили в желтый цвет дизайнерские лавочки, разработанные в студии архитектора Славы Балбека. 

Об этом на странице в Facebook написал дизайнер общественной организации Агенти змін Александр Колодько. 

В описании лавочек сказано, что древесина покрыта лаком и обработана уксусным ангидридом, которые защитят дерево от коррозии и влаги. 

"Это все ничто перед человеком с банкой краски", - пишет Колодько.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

LOL ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове