Осторожно покрашено: киевские коммунальные службы "обновили" дизайнерские лавочки

"Это все ничто перед человеком с банкой краски"

Коммунальные службы Киева на Львовской площади покрасили в желтый цвет дизайнерские лавочки, разработанные в студии архитектора Славы Балбека.

Об этом на странице в Facebook написал дизайнер общественной организации Агенти змін Александр Колодько.

В описании лавочек сказано, что древесина покрыта лаком и обработана уксусным ангидридом, которые защитят дерево от коррозии и влаги.

"Это все ничто перед человеком с банкой краски", - пишет Колодько.