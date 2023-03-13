В Кремле прокомментировали досадную для Путина победу фильма «Навальный» на премии Оскар

13 марта, 15:01
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В Кремле заявили, что картину не смотрели, но осуждают (Фото:NashaCanada/Twitter)

В Кремле заявили, что картину не смотрели, но осуждают (Фото:NashaCanada/Twitter)

Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков попытался уйти от вопроса по поводу Оскара для ленты о российском оппозиционере Алексее Навальном.

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Комментируя досадную для диктатора Владимира Путина победу картины в номинации Лучший документальный фильм, его пресс-секретарь заявил, что не знаком с данной работой, поэтому говорить о ней не будет.

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Вместе с тем он отметил, что, хотя ленту и не смотрел, но осуждает ее из-за «политизации».

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«Я не могу судить о качествах этой документальной ленты, потому что я ее не смотрел. Было бы нелогично что-либо говорить. Хотя не смотрел, но смею предположить, что здесь есть определенный элемент политизации темы. Голливуд тоже не гнушается иногда темой политизации своей работы, такое бывает. Говорить о каких-то кинематографических достоинствах этой ленты я не могу, ибо с ней не знаком», — заявил Песков.

В соцсетях отношение к победе фильма Навальный также оказалось неоднозначным.

Так называемые «российские либералы» возрадовались данному факту, считая, что Оскар как-то поможет их «борьбе» с путинским режимом.

Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter

Нашлись и те, кто с этой точкой зрения не согласны, считая, что Навальный сам является «агентом Кремля».

Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter
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В Украине решение оскаровского комитета также вызвало дискуссию, поскольку фильм о российском политике, который позволял себе довольно провокационные высказывания о временно оккупированном Крыме, обошел документалку Будинок зі скалок о детдоме в захваченном РФ Лисичанске.

В частности, Навальному вспомнили его сравнение полуострова с «бутербродом», который якобы нельзя «туда-сюда возвращать», предположив, что тот лишь прикидывается «оппозиционером».

https://twitter.com/_Tymoshenko/status/1635235290381164545
https://twitter.com/AndriySadovyi/status/1635196967293960192
https://twitter.com/klopotenko_chef/status/1635169223214497792
https://twitter.com/destructuring__/status/1635207466161160192
https://twitter.com/sternenko/status/1635157287462641665
https://www.facebook.com/aleksandrgrekhov/posts/pfbid0VXDGzcoByh4SUy6Rs1hrjwhnKNhK9DwttM6AJQWo1wwpuBfRyMYX7ePEohAFD1Hzl&show_text=true&width=500
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Кино Алексей Навальный Фильмы Дмитрий Песков Премия Оскар Оскар 2023

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