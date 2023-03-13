В Кремле прокомментировали досадную для Путина победу фильма «Навальный» на премии Оскар 13 марта, 15:01 В Кремле заявили, что картину не смотрели, но осуждают (Фото:NashaCanada/Twitter)

Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков попытался уйти от вопроса по поводу Оскара для ленты о российском оппозиционере Алексее Навальном.

Комментируя досадную для диктатора Владимира Путина победу картины в номинации Лучший документальный фильм, его пресс-секретарь заявил, что не знаком с данной работой, поэтому говорить о ней не будет.

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Вместе с тем он отметил, что, хотя ленту и не смотрел, но осуждает ее из-за «политизации».

«Я не могу судить о качествах этой документальной ленты, потому что я ее не смотрел. Было бы нелогично что-либо говорить. Хотя не смотрел, но смею предположить, что здесь есть определенный элемент политизации темы. Голливуд тоже не гнушается иногда темой политизации своей работы, такое бывает. Говорить о каких-то кинематографических достоинствах этой ленты я не могу, ибо с ней не знаком», — заявил Песков.

В соцсетях отношение к победе фильма Навальный также оказалось неоднозначным.

Так называемые «российские либералы» возрадовались данному факту, считая, что Оскар как-то поможет их «борьбе» с путинским режимом.

Фото: Скриншот с Twitter

Нашлись и те, кто с этой точкой зрения не согласны, считая, что Навальный сам является «агентом Кремля».

Фото: Скриншот с Twitter

В Украине решение оскаровского комитета также вызвало дискуссию, поскольку фильм о российском политике, который позволял себе довольно провокационные высказывания о временно оккупированном Крыме, обошел документалку Будинок зі скалок о детдоме в захваченном РФ Лисичанске.

В частности, Навальному вспомнили его сравнение полуострова с «бутербродом», который якобы нельзя «туда-сюда возвращать», предположив, что тот лишь прикидывается «оппозиционером».