«Живым, но лучше мертвым». В украинских электричках развесили объявления о розыске Путина — фото 20 марта, 13:13 Путин на объявлениях указан как особо опасный террорист (Фото:t.me/tykyiv)

После выдачи Международным уголовным судом ордера на арест главы кремлевского режима Владимира Путина в украинских электричках появились объявления о его розыске.

Соответствующие фото были обнародованы в соцсетях.

Как сообщается, листовки были замечены в Киеве, а также во Львовской и Харьковской областях.

Судя по всему, инициатором их расклейки является Укрзализныця, которая обещает в случае необходимости доставить российского диктатора прямо в Гаагу.

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Впрочем, как отмечается в объявлении, оставлять его в живых совсем не обязательно.

«Внимание, розыск. Живым, но лучше мертвым. Разыскивается особо опасный террорист Путин Владимир Владимирович 07.10.1952 года рождения по кличке „Ху*ло“. Указанное лицо скрывается от органов досудебного расследования», — говорится в объявлении.

Фото: t.me/tykyiv

Фото: t.me/tykyiv

Фото: t.me/tykyiv

Ордер на арест Путина по подозрению в военных преступлениях в Украине, был выдан 17 марта.

Вместе с ним перед гаагским трибуналом должна предстать также Мария Львова-Белова, которая занимает в РФ пост так называемого «детского омбудсмена».

Уголовное расследования, фигурантами которого они стали, связано с похищением и незаконной депортации украинских детей.