«Живым, но лучше мертвым». В украинских электричках развесили объявления о розыске Путина — фото
Путин на объявлениях указан как особо опасный террорист (Фото:t.me/tykyiv)
После выдачи Международным уголовным судом ордера на арест главы кремлевского режима Владимира Путина в украинских электричках появились объявления о его розыске.
Соответствующие фото были обнародованы в соцсетях.
Как сообщается, листовки были замечены в Киеве, а также во Львовской и Харьковской областях.
Судя по всему, инициатором их расклейки является Укрзализныця, которая обещает в случае необходимости доставить российского диктатора прямо в Гаагу.
Впрочем, как отмечается в объявлении, оставлять его в живых совсем не обязательно.
«Внимание, розыск. Живым, но лучше мертвым. Разыскивается особо опасный террорист Путин Владимир Владимирович
Ордер на арест Путина по подозрению в военных преступлениях в Украине, был выдан 17 марта.
Вместе с ним перед гаагским трибуналом должна предстать также Мария Львова-Белова, которая занимает в РФ пост так называемого «детского омбудсмена».
Уголовное расследования, фигурантами которого они стали, связано с похищением и незаконной депортации украинских детей.