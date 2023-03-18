Ждет леди Гаага. Соцсети взорвались мемами из-за ордера на арест Путина
Соцсети взорвались мемами из-за ордера на арест Путина (Фото:Соцсети)
17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ. Теперь Путина могут арестовать в 123 странах мира.
Украинские соцсети уже заполонили десятки мемов в связи с этими новостями. Собрали самые лучшие.
После ареста Путина ждет камера в Гааге, напомнят соцсети.
Не обошлось без украинского мемного контекста. Здесь и дорожные знаки, по которым украинцы посылали российских оккупантов, и новый вариант легендарного фото задержанного кума Путина Виктора Медведчука.
Многие шутки касаются ЧВК Вагнера, в которую Евгений Пригожин вербовал российских заключенных.
Шутят в сети и о предполагаемом сокамернике Путине.
А некоторые напоминают, что аресты должны коснуться всех соратников Путина, причастных к российским военным преступлениям.
Соцсети шутят о еще одной «великой геополитической победе» российского диктатора.
Конечно, шутили о двойниках Путина.
Путина в Гааге представляет даже нейросеть:
Такой сценарий кажется достаточно реалистичным:
И, конечно, все надеются, что Путин таки получит наказание за свои преступления.