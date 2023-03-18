Ждет леди Гаага. Соцсети взорвались мемами из-за ордера на арест Путина 18 марта, 15:18 Соцсети взорвались мемами из-за ордера на арест Путина (Фото:Соцсети)

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ. Теперь Путина могут арестовать в 123 странах мира.



Украинские соцсети уже заполонили десятки мемов в связи с этими новостями. Собрали самые лучшие.

После ареста Путина ждет камера в Гааге, напомнят соцсети.

Не обошлось без украинского мемного контекста. Здесь и дорожные знаки, по которым украинцы посылали российских оккупантов, и новый вариант легендарного фото задержанного кума Путина Виктора Медведчука.

Видео дня

Фото: Соцсети

Многие шутки касаются ЧВК Вагнера, в которую Евгений Пригожин вербовал российских заключенных.

Фото: Соцсети

Шутят в сети и о предполагаемом сокамернике Путине.

А некоторые напоминают, что аресты должны коснуться всех соратников Путина, причастных к российским военным преступлениям.

Соцсети шутят о еще одной «великой геополитической победе» российского диктатора.

Конечно, шутили о двойниках Путина.

Фото: Соцсети

Путина в Гааге представляет даже нейросеть:



Такой сценарий кажется достаточно реалистичным:

И, конечно, все надеются, что Путин таки получит наказание за свои преступления.