Ждет леди Гаага. Соцсети взорвались мемами из-за ордера на арест Путина

18 марта, 15:18
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Соцсети взорвались мемами из-за ордера на арест Путина (Фото:Соцсети)

Соцсети взорвались мемами из-за ордера на арест Путина (Фото:Соцсети)

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ. Теперь Путина могут арестовать в 123 странах мира.

Украинские соцсети уже заполонили десятки мемов в связи с этими новостями. Собрали самые лучшие.

После ареста Путина ждет камера в Гааге, напомнят соцсети.

https://twitter.com/StepanOfficial/status/1636839156910309376
https://twitter.com/vestnikstabilno/status/1636803913096495128
https://twitter.com/freekiprensky/status/1636781954526855192

Не обошлось без украинского мемного контекста. Здесь и дорожные знаки, по которым украинцы посылали российских оккупантов, и новый вариант легендарного фото задержанного кума Путина Виктора Медведчука.

Видео дня

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https://twitter.com/vestnikstabilno/status/1636858993824989186
Соцсети
Фото: Соцсети

Многие шутки касаются ЧВК Вагнера, в которую Евгений Пригожин вербовал российских заключенных.

Соцсети
Фото: Соцсети
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02RCo6oKmWg1BKQAiCXgaV8itDw7hWr2o6UUKFqG99cRmR1vmqZdXcWm2aZFsH5JF8l&id=100039960767374&show_text=true&width=500
https://twitter.com/Kashadoo/status/1636753843697459201
https://twitter.com/StepanOfficial/status/1636767210893983754

Шутят в сети и о предполагаемом сокамернике Путине.

https://twitter.com/StepanOfficial/status/1636764027262050304
https://twitter.com/StepanOfficial/status/1636774520999624721
https://twitter.com/max_shcherbyna/status/1636750824696078336

А некоторые напоминают, что аресты должны коснуться всех соратников Путина, причастных к российским военным преступлениям.

https://twitter.com/KyivDuke/status/1636790754025820160

Соцсети шутят о еще одной «великой геополитической победе» российского диктатора.

https://twitter.com/vestnikstabilno/status/1636754858941333504
https://twitter.com/max_shcherbyna/status/1636773021967958037

Конечно, шутили о двойниках Путина.

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https://twitter.com/max_shcherbyna/status/1636757932967616513
Соцсети
Фото: Соцсети

Путина в Гааге представляет даже нейросеть:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid03SmJaWx5s8azw3dHGyVTL26MAV7FLwnLqhhdhXFUjxBcNL87xv2iU47UR4yFo3yUl&id=100001313440343

Такой сценарий кажется достаточно реалистичным:

И, конечно, все надеются, что Путин таки получит наказание за свои преступления.

https://twitter.com/StepanOfficial/status/1636856584172195845
Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Владимир Путин Украина-Россия Арест Гаага Международный уголовный суд Гаагский трибунал Военные преступления Военные преступления РФ депортация Война России против Украины

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