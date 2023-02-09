Орбан — единственный, кто не приветствовал Зеленского на саммите ЕС аплодисментами — видео

9 февраля, 17:19
Поделиться:
Виктор Орбан известен своими антиукраинскими провокациями (Фото:Скриншот видео Ukrainian Memes Forces)

Виктор Орбан известен своими антиукраинскими провокациями (Фото:Скриншот видео Ukrainian Memes Forces)

Прокремлевский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оказался единственным, кто не поприветствовал президента Украины Владимира Зеленского во время его прибытия на саммит лидеров ЕС в Брюсселе аплодисментами.

Читайте также:
Путин контролирует Орбана. Почему премьер Венгрии поддерживает военного преступника — оппозиционерка

Об этом свидетельствует обнародованное в соцсетях видео встречи.

https://twitter.com/uamemesforces/status/1623661204181843969

Объяснить демарш Орбана можно его антиукраинской позицией, которую он неоднократно демонстрировал своими провокационными заявлениями и поступками.

Видео дня

Читайте также:

Провокация Виктора Орбана демонстрирует его ревизионистские взгляды (Фото:Скриншот видео Виктора Орбана/Instagram) Орбан устроил провокацию, надев шарф с территориями стран ЕС и Украины в составе «Великой Венгрии»

Наглядным примером этому является его сравнение Украины с Афганистаном.

По словам Орбана, после полномасштабного вторжения РФ она якобы стала «ничейной землей».

Кроме того, его правительство всячески саботирует вступление Украины в Евросоюз и НАТО, а также отказывается поддерживать европейские санкции против российского диктатора Владимира Путина и его режима.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Венгрия Евросоюз Брюссель Виктор Орбан Саммит ЕС Владимир Зеленский

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X