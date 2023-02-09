Орбан — единственный, кто не приветствовал Зеленского на саммите ЕС аплодисментами — видео 9 февраля, 17:19 Виктор Орбан известен своими антиукраинскими провокациями (Фото:Скриншот видео Ukrainian Memes Forces)

Прокремлевский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оказался единственным, кто не поприветствовал президента Украины Владимира Зеленского во время его прибытия на саммит лидеров ЕС в Брюсселе аплодисментами.

Об этом свидетельствует обнародованное в соцсетях видео встречи.

Объяснить демарш Орбана можно его антиукраинской позицией, которую он неоднократно демонстрировал своими провокационными заявлениями и поступками.

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Наглядным примером этому является его сравнение Украины с Афганистаном.

По словам Орбана, после полномасштабного вторжения РФ она якобы стала «ничейной землей».

Кроме того, его правительство всячески саботирует вступление Украины в Евросоюз и НАТО, а также отказывается поддерживать европейские санкции против российского диктатора Владимира Путина и его режима.