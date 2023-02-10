Притворялся «занятым». Орбан нелепо игнорировал Зеленского во время саммита лидеров ЕС — видео

10 февраля, 10:59
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Поступки Виктора Орбана были похожи на поведение обиженного ребенка (Фото:Скриншот видео tweetsNV)

Поступки Виктора Орбана были похожи на поведение обиженного ребенка (Фото:Скриншот видео tweetsNV)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого часто упрекают за лояльность к кремлевскому режиму, во время саммита лидеров ЕС в Брюсселе нелепо игнорировал президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют обнародованные в соцсетях видео.

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Пока другие европейские лидеры обступили Зеленского, чтобы поприветствовать его на саммите, Орбан, пытаясь избежать встречи с украинским президентом, поспешил занять свое место за столом заседаний.

Видео дня

При этом, чтобы как-то сгладить столь неловкую ситуацию, он притвориться «очень занятым», начав деловито наводить порядок со своими бумагами.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1623962423764873216?s=46&t=Eutql6vKINcgL7U-ey-bBQ

Кроме того, во время встречи Зеленского в Брюсселе, Орбан оказался единственным из лидеров ЕС, кто отказался приветствовать его аплодисментами.

Венгерские премьер известен своей антиукраинской позицией, которую он неоднократно демонстрировал разными провокационными заявлениями и поступками.

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В частности, он сравнивал Украину с Афганистаном, утверждая, что после полномасштабного вторжения РФ она якобы стала «ничейной землей».

Кроме того, правительство Орбана всячески саботирует ее вступление в Евросоюз и НАТО, а также отказывается поддерживать европейские санкции против российского диктатора Владимира Путина и его режима.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Венгрия Брюссель Виктор Орбан Саммит ЕС Владимир Зеленский

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