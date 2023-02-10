Притворялся «занятым». Орбан нелепо игнорировал Зеленского во время саммита лидеров ЕС — видео 10 февраля, 10:59 Поступки Виктора Орбана были похожи на поведение обиженного ребенка (Фото:Скриншот видео tweetsNV)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого часто упрекают за лояльность к кремлевскому режиму, во время саммита лидеров ЕС в Брюсселе нелепо игнорировал президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют обнародованные в соцсетях видео.

Пока другие европейские лидеры обступили Зеленского, чтобы поприветствовать его на саммите, Орбан, пытаясь избежать встречи с украинским президентом, поспешил занять свое место за столом заседаний.

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При этом, чтобы как-то сгладить столь неловкую ситуацию, он притвориться «очень занятым», начав деловито наводить порядок со своими бумагами.

Кроме того, во время встречи Зеленского в Брюсселе, Орбан оказался единственным из лидеров ЕС, кто отказался приветствовать его аплодисментами.

Венгерские премьер известен своей антиукраинской позицией, которую он неоднократно демонстрировал разными провокационными заявлениями и поступками.

В частности, он сравнивал Украину с Афганистаном, утверждая, что после полномасштабного вторжения РФ она якобы стала «ничейной землей».

Кроме того, правительство Орбана всячески саботирует ее вступление в Евросоюз и НАТО, а также отказывается поддерживать европейские санкции против российского диктатора Владимира Путина и его режима.