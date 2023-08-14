Почти так же, как и в Урожайном. Появилось видео массового бегства оккупантов из Макаровки

14 августа, 16:46
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Зачастую, оккупантам приходится бежать от ВСУ, бросая технику и тяжелое вооружение (Фото:Скриншот видео PulseOfUkraine/Twitter)

Зачастую, оккупантам приходится бежать от ВСУ, бросая технику и тяжелое вооружение (Фото:Скриншот видео PulseOfUkraine/Twitter)

В Сети появилось видео панического бегства российских оккупантов из Макаровки Донецкой области.

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Данный населенный пункт был освобожден еще в начале контрнаступления ВСУ в июне 2023 года, однако ранее оно широко не распространялось.

Архивное видео разлетелось в соцсетях на фоне потери ВС РФ контроля над Урожайным, откуда захватчикам точно так же пришлось отступать своим ходом, бросив технику и тяжелое вооружение, да еще и под огнем украинской артиллерии, накрывавшей их кассетными боеприпасами.

Видео дня

https://twitter.com/olivia88877/status/1690929531928883200
https://twitter.com/666_mancer/status/1690659428599508993
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И хотя официально Генштаб ВСУ освобождение данного населенного пункта пока не подтвердил, а некоторые кремлевские пропагандисты продолжают утверждать, что для российских войск там якобы «еще не все потеряно», история с их массовым бегством из Макаровки подсказывает, что после подобного разгрома какие-либо контрнаступательные действия им вряд ли уже помогут.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Российские военные Отступление Контрнаступление Война России против Украины

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