Ополченцы Лукашенко угрожают взять Брюссель, а с самих уже «песок сыпется» — видео

8 мая, 16:28
Поделиться:
Ополченцы уверены, что солдаты НАТО с ними тягаться не смогут (Фото:Скриншот видео t.me/Tsaplienko)

Ополченцы уверены, что солдаты НАТО с ними тягаться не смогут (Фото:Скриншот видео t.me/Tsaplienko)

Отряды так называемого «народного ополчения» беларуского диктатора Александра Лукашенко, наспех сформированные для его защиты от коллективного Запада, попытались запугать потенциального противника.

Читайте также:
«Не суйтесь, ибо облучим!». Главному пропагандисту Лукашенко померещилось, что у Беларуси есть «ядерное оружие» — видео

Один из местных пропагандистских ресурсов выпустил сюжет, в котором показал несколько десятков мужчин пенсионного возраста с автоматами, на плечи которых и возложена данная задача.

Видео дня

Как отмечается, именно им и предстоит защищать границы Беларуси от потенциального противника, которым, по мнению Лукашенко, может стать какая-то из стран-членов НАТО, чтобы попытаться его свергнуть, или ВСУ, если Украина посчитает это целесообразным.

Читайте также:

Украинский дрон оказался беларуским пограничникам не по зубам (Фото:Скриншот видео LaraLar93023545/Twitter) «Су*а, он так крутится». Украинский дрон унизил беларуских пограничников — видео

И хотя потенциал подобного ополчения с военной точки зрения просто ничтожен, самоуверенности его престарелым бойцам не занимать.

«Сыновья служат… Мы знаем, сейчас НАТОвцы на территории Литвы проводят учения… Для НАТОвцев могу сказать, что, если надо, то мы на танке приедем. Но не в Берлин, а в Брюссель», — пригрозил командир отряда.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   НАТО Пропаганда Российская агрессия Беларусь Александр Лукашенко Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X