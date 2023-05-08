Ополченцы Лукашенко угрожают взять Брюссель, а с самих уже «песок сыпется» — видео 8 мая, 16:28 Ополченцы уверены, что солдаты НАТО с ними тягаться не смогут (Фото:Скриншот видео t.me/Tsaplienko)

Отряды так называемого «народного ополчения» беларуского диктатора Александра Лукашенко, наспех сформированные для его защиты от коллективного Запада, попытались запугать потенциального противника.

Один из местных пропагандистских ресурсов выпустил сюжет, в котором показал несколько десятков мужчин пенсионного возраста с автоматами, на плечи которых и возложена данная задача.

Видео дня

Как отмечается, именно им и предстоит защищать границы Беларуси от потенциального противника, которым, по мнению Лукашенко, может стать какая-то из стран-членов НАТО, чтобы попытаться его свергнуть, или ВСУ, если Украина посчитает это целесообразным.

И хотя потенциал подобного ополчения с военной точки зрения просто ничтожен, самоуверенности его престарелым бойцам не занимать.

«Сыновья служат… Мы знаем, сейчас НАТОвцы на территории Литвы проводят учения… Для НАТОвцев могу сказать, что, если надо, то мы на танке приедем. Но не в Берлин, а в Брюссель», — пригрозил командир отряда.