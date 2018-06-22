22 июня 2018, пятница

Они почти не двигались. Немецкие полицейские нашли на детской площадке пьяных ежей

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Полицейские призвали выбрасывать недопитые напитки в урны
Polizei Thueringen via Facebook

Полицейские призвали выбрасывать недопитые напитки в урны

Полицейские немецкого города Эрфурт нашли на детской площадке перевернутую банку с ликером и двух пьяных ежей. 

Об этом написала пресс-служба полиции федеральной земли Тюрингия в Facebook.

В полиции заявили, что они были почти неподвижными: "Общение с пьяницами было чрезвычайно трудным, поскольку у обоих были только очень смутные воспоминания о вчерашних событиях".

Ежей отвезли в Тюрингийский зоопарк, в котором о них позаботятся специалисты. После того как им станет лучше их выпустят на волю. 

В связи с курьезным происшествием, полиция призвала выбрасывать мусор в урны, поскольку животные могут травмироваться.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

LOL ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове