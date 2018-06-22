Они почти не двигались. Немецкие полицейские нашли на детской площадке пьяных ежей

Полицейские немецкого города Эрфурт нашли на детской площадке перевернутую банку с ликером и двух пьяных ежей.

Об этом написала пресс-служба полиции федеральной земли Тюрингия в Facebook.

В полиции заявили, что они были почти неподвижными: "Общение с пьяницами было чрезвычайно трудным, поскольку у обоих были только очень смутные воспоминания о вчерашних событиях".

Ежей отвезли в Тюрингийский зоопарк, в котором о них позаботятся специалисты. После того как им станет лучше их выпустят на волю.

В связи с курьезным происшествием, полиция призвала выбрасывать мусор в урны, поскольку животные могут травмироваться.