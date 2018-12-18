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Другими глазами. Что происходит в Одессе

Он снова сделал это. Директор Одесского зоопарка снялся в предновогоднем ролике в образе животного

Сегодня, 17:17
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Свинья прогоняет собаку с места животного года

скрин из видео

Признаки того, что Новый год скоро: темнеет рано, в магазинах развесили украшения, на улицах начали торговать елками, директор Одесского зоопарка выкладывает клип.

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков традиционно записал песню к Новому году и снял на нее клип, в котором сыграл символ приходящего года - свинью.

Свинья в ролике пытается прогнать собаку с престола главного животного года. 

Клип снят в той же стилистике, что и в прошлом году. Тогда Беляков появился в образе белой собаки.

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