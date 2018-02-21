Их снова "обижают". Человек с клюшкой мешал роботу Boston Dynamics открыть дверь

Инженерная компания Boston Dynamics опубликовала видео, в котором их сотрудник безуспешно пытается помешать роботу SpotMini открыть дверь.
Неделей ранее компания показала обновленную версию робота-собаки, оснащенного клешней и способного открывать двери.
Теперь ему усложнили задачу - сотрудник Boston Dynamics пытался помешать роботу, он держал дверь и оттягивал его за хвост.
Это не первый случай когда роботов Boston Dynamics "обижали", ранее человек с клюшкой создавал препятствия роботу Atlas.
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