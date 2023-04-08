«Домашний халат» посла Украины в Болгарии вызвал в соцсетях яростные споры о дресс-коде 8 апреля, 13:50 Некоторые пользователи посчитали критику платья Илащук необоснованной (Фото:Сергей Сидоренко/Facebook)

Вокруг украинского посла в Болгарии Олеся Илащук, которая до этого назначения позиционировавшая себя как «специалиста по сексологии и драгоценным украшениям», вспыхнул новый скандал.

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На этот раз поводом стало ее видеообращение по поводу вступления в должность.

В частности, некоторым украинцам не понравилось ее платье, которое они назвали «домашним халатом», заявив о «нарушении» дипломатического дресс-кода.

Видео дня

«Новый посол Украины в Болгарии поздравила всех со вступлением в должность на видео в домашнем халате. Президент Зеленский и глава МИД Кулеба не просто обесчестили дипломатическую службу этим назначением… От этой женщины с улицы, которая ничего не знает ни о Болгарии, ни о вооружении, теперь зависит поставка снарядов и мин критически важных калибров», — написал у себя в соцсетях украинский журналист Юрий Бутусов.

Фото: Скриншот с Facebook

Впрочем, далеко не все пользователи согласились с его оценкой.

Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Скриншот с Facebook

Как бы там ни было, в итоге указанное видео со страницы посольства в Facebook исчезло, а вместо него было опубликовано новое, на котором Илащук уже в костюме.