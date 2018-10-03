03 октября 2018, среда

Олень грациозно споткнулся о детскую горку. Его падение идеально совпало с песней Фила Колинза

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Невозмутимый вид оленя делает видео еще более курьезным
скрин из видео

Невозмутимый вид оленя делает видео еще более курьезным

Пользователь YouTube Josh Ballico сделал мешап песни Фила Колинза In the Air Tonight с оленем, который спотыкается об детскую горку. Вы посмотрите его не меньше 5 раз. 

Он представил, он заменил барабанную сбивку стуком копыт, а высунутый язык и невозмутимый вид после падения добавляет происходящему еще большей курьезности. 

Оригинальную сбивку можно послушать на 3:10.

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