Олень грациозно споткнулся о детскую горку. Его падение идеально совпало с песней Фила Колинза

Невозмутимый вид оленя делает видео еще более курьезным

Пользователь YouTube Josh Ballico сделал мешап песни Фила Колинза In the Air Tonight с оленем, который спотыкается об детскую горку. Вы посмотрите его не меньше 5 раз.

Он представил, он заменил барабанную сбивку стуком копыт, а высунутый язык и невозмутимый вид после падения добавляет происходящему еще большей курьезности.

Оригинальную сбивку можно послушать на 3:10.

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