«Хотел украсть» их грибы. На Волыни две женщины отбивались палками от оленя

29 августа, 13:46
Поделиться:
Отвернулся такой: «Не надо мне ваши грибы» (Фото:Эля Форманюк/Facebook)

Отвернулся такой: «Не надо мне ваши грибы» (Фото:Эля Форманюк/Facebook)

Волынянка Эля Форманюк рассказала в своих соцсетях, как ей и ее маме пришлось отбиваться от оленя палками, когда они пошли в лес за грибами.

Животное было спокойным, но настойчиво хотело полакомиться грибами, которые женщины собрали у ведра.

«Экстремальная охота на грибы, пришлось пол дня убегать от оленя и немного пугать его палками (малорезультативно). Спасибо маме, Оксане Форманюк, отбившей мое ведро у этого зверя», — пишет Форманюк.

Видео дня

https://www.facebook.com/for.el.red/posts/pfbid027XrR5fmTyBQpcYaYLkPGJTKiPQL2ngcsZSdXDa72qZrVjX34Xowy3q2VyGQqZXh2l

Один грибочек животное все же успело сгрызть, но в лесном инциденте никто не пострадал.

Напомним, что в курортном Мармарисе, Турция, к отдыхающим подплыла рыба с характерным пловцом, которую те приняли за акулу. Один из туристов не растерялся и отогнал «хищника» обычной шваброй. Позже оказалось, что к людям приплыл средиземноморский сарган.

Также владелец туристического комплекса Goat Island Lodge, расположенного на берегу Аделаиды на севере Австралии, недавно отбился от аллигатора обычной сковородкой.

Редактор: Дарина Грисюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Волынь Грибы Дикие животные

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X