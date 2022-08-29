«Хотел украсть» их грибы. На Волыни две женщины отбивались палками от оленя 29 августа, 13:46 Отвернулся такой: «Не надо мне ваши грибы» (Фото:Эля Форманюк/Facebook)

Волынянка Эля Форманюк рассказала в своих соцсетях, как ей и ее маме пришлось отбиваться от оленя палками, когда они пошли в лес за грибами.

Животное было спокойным, но настойчиво хотело полакомиться грибами, которые женщины собрали у ведра.

«Экстремальная охота на грибы, пришлось пол дня убегать от оленя и немного пугать его палками (малорезультативно). Спасибо маме, Оксане Форманюк, отбившей мое ведро у этого зверя», — пишет Форманюк.

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Один грибочек животное все же успело сгрызть, но в лесном инциденте никто не пострадал.

Напомним, что в курортном Мармарисе, Турция, к отдыхающим подплыла рыба с характерным пловцом, которую те приняли за акулу. Один из туристов не растерялся и отогнал «хищника» обычной шваброй. Позже оказалось, что к людям приплыл средиземноморский сарган.

Также владелец туристического комплекса Goat Island Lodge, расположенного на берегу Аделаиды на севере Австралии, недавно отбился от аллигатора обычной сковородкой.

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