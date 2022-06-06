«А мені до п**ди, я не боюся». «Бесстрашное» выражение Ляшко стало трендовым в TikTok

6 июня, 23:00
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Вышел довольно жизненный тренд (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Вышел довольно жизненный тренд (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Бывший нардеп и лидер Радикальной партии Олег Ляшко создал новый тренд в TikTok. На этот раз популярной стала фраза: «А мне до п**ды, я не боюсь. Я ушел и пусть они боятся». Сказал это экснардеп еще в 2014 году, но это не помешало выражению приобрести популярность в приложении. НВ собрало самые смешные видео.

Консультантов в Brocard учат очень проницательному взгляду.

@iamsofii1a #рекомендації #брокард ♬ хай вони бояться - christina

В каждой группе детского сада был такой герой.

@beraiatimur #beraiatimur ♬ хай вони бояться - christina

Иногда от челки никуда не деться. Это казацкая кровь, у вас просто начинает образовываться «оселедец» (прическа украинских воинов времен Запорожской Сечи).

Видео дня
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Студенты – смелый народ.

@temvirtem

♬ хай вони бояться - christina
@sonyapostprihod #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 #всебудеукраїна #рускійкорабльідінахуй #рек ♬ хай вони бояться - christina

Слушайте мам. Военные также советуют не игнорировать воздушные тревоги и бежать к укрытиям!

@lisksax #хочунормальнойжизни ♬ хай вони бояться - christina

Бояться следует не стоматолога, а цен за его услуги.

@dashutkaao #хочуврек #ukraine🇺🇦 #fyp #ua #fypシ #хочувреки ♬ хай вони бояться - christina

Напомним, что Геннадий Минаев – бывший городской голова Сум – стал вдохновителем нового тренда в TikTok. Его фраза «у меня есть коллизия: подпись здесь и подпись здесь» стала популярной среди молодежи в приложении, а НВ собрало актуальные видео.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Олег Ляшко Тренды TikTok

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