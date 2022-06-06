«А мені до п**ди, я не боюся». «Бесстрашное» выражение Ляшко стало трендовым в TikTok 6 июня, 23:00 Цей матеріал також доступний українською Вышел довольно жизненный тренд (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Бывший нардеп и лидер Радикальной партии Олег Ляшко создал новый тренд в TikTok. На этот раз популярной стала фраза: «А мне до п**ды, я не боюсь. Я ушел и пусть они боятся». Сказал это экснардеп еще в 2014 году, но это не помешало выражению приобрести популярность в приложении. НВ собрало самые смешные видео.

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