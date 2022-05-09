«Он сам вел этих людей по минному полю». Попытка Оксаны Марченко оправдать своего супруга Медведчука стала трендовой в TikTok 9 мая, 21:11 Цей матеріал також доступний українською Героические люди (Фото:Коллаж из видео пользователей)

Телеведущая Оксана Марченко — жена нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука — во время пресс-конференции в Москве после задержания ее мужа рассказала, как он «вел этих людей минным полем. Ночью». Так она пыталась оправдать Медведчука, подозреваемого в государственной измене. Сеть уже успела высмеять этот перл и даже создать из него тренд в TikTok. НВ собрало самые актуальные видео.

Звук отлично подошел для оправданий своих друзей.

Преподаватели также вписались в тренд.

Бывших оправдывать не нужно.

А вот одноклассников можно.

Вы тоже среди этих героев?

Видео дня

Семья – это святое.

Лучший тип людей.

Напомним, что украинская телеведущая и жена пророссийского нардепа Виктора Медведчука Оксана Марченко уже прославилась своими нескончаемыми видеообращениями к главам разных государств. Особенно украинцам понравилось видео, записанное для президента Турции Реджепа Эрдогана, где женщина смешала турецкий и русский языки. Звук стал трендовым в TikTok, а НВ собрало лучшие видео.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.