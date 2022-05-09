«Он сам вел этих людей по минному полю». Попытка Оксаны Марченко оправдать своего супруга Медведчука стала трендовой в TikTok

9 мая, 21:11
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Героические люди (Фото:Коллаж из видео пользователей)

Героические люди (Фото:Коллаж из видео пользователей)

Телеведущая Оксана Марченко — жена нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука — во время пресс-конференции в Москве после задержания ее мужа рассказала, как он «вел этих людей минным полем. Ночью». Так она пыталась оправдать Медведчука, подозреваемого в государственной измене. Сеть уже успела высмеять этот перл и даже создать из него тренд в TikTok. НВ собрало самые актуальные видео.

Звук отлично подошел для оправданий своих друзей.

@dashasams Відмічай того самого друга 😅 #марченкоднодна #марченкопаломница #медведчукзрадник #путінхуйло🇺🇦 #тіктокукраїнською ♬ оригинальный звук - Дарина Самсоннікова

Преподаватели также вписались в тренд.

@vovakorenev19 як думаєте багато в мене таких «відмінників»?😁#молодойпрепод#жиза#універ#🇺🇦 ♬ оригинальный звук - Дарина Самсоннікова

Бывших оправдывать не нужно.

@kryvaya

♬ оригинальный звук - Дарина Самсоннікова
@volchanskaaa_ #рек #рекомендації #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 #україна🇺🇦 ♬ оригинальный звук - Дарина Самсоннікова

А вот одноклассников можно.

@milkakuper

♬ оригинальный звук - Дарина Самсоннікова

Вы тоже среди этих героев?

Видео дня
@yarik_voloshin

♬ оригинальный звук - Дарина Самсоннікова

Семья – это святое.

@mkvkhk

Така тяжка доля старшої сестри

♬ оригинальный звук - Дарина Самсоннікова

Лучший тип людей.

@bgdn3

♬ оригинальный звук - Дарина Самсоннікова

Напомним, что украинская телеведущая и жена пророссийского нардепа Виктора Медведчука Оксана Марченко уже прославилась своими нескончаемыми видеообращениями к главам разных государств. Особенно украинцам понравилось видео, записанное для президента Турции Реджепа Эрдогана, где женщина смешала турецкий и русский языки. Звук стал трендовым в TikTok, а НВ собрало лучшие видео.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Виктор Медведчук Оксана Марченко Тренды TikTok

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