«Фу, убийца». Оккупанты ноют, что жители Москвы их не уважают — видео 21 августа, 15:57 Оккупанты жалуются, что москвичи их не уважают (Фото:Скриншот видео t.me/ButusovPlus)

Россияне все больше опасаются своих собственных солдат, принимавших участие в войне против Украины.

Зачастую, причиной этому являются многочисленные преступления, совершаемые военнослужащими РФ по возвращению домой.

При этом сами оккупанты никак не могут взять в толк, почему сограждане вдруг стали их так недолюбливать, и требуют к себе какого-то «уважения».

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По словам одного из захватчиков, видео с которым было распространено в прокремлевских Telegram-каналах, если в каких-то регионах российских военных еще хоть как-то терпят, то в столице их откровенно сторонятся.

Такое же мнение высказал и его сослуживец, пожаловавшийся, что москвичи считают таких, как он, убийцами.

«Да! В метро едешь, если по форме, люди сразу расходятся. „Фу, убийца“, там, или еще что-то. Или, как у нас любят, то что москвичи все такие: „Ты че, не мог отмазаться? Там, за рубеж, губернии разные“… И от этого противно… Люди смотрят на тебя… Опять же, я туда не добровольцем. Пришла бумажка, пошел по бумажке. Я не убежал, как ты. Я не спрятался, не скрысил, я пошел, да. Как законопослушный гражданин. Я приезжаю в отпуск, и в меня еще пальцем тычут», — ноет военный преступник.